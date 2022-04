Milad descarta a Pellegrini y anuncia que la búsqueda del DT de la Roja está en marcha: “Chile no tiene plata para un técnico clase A”

La renovación en la banca de la Selección sigue un desarrollo lineal. Sucesivamente, Francis Cagigao anunció la salida de Martín Lasarte, el técnico uruguayo se despidió del cargo y, ahora, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, admite que el proceso de búsqueda de sucesor para Machete está en pleno desarrollo. “Estamos hablando con técnicos. Primero hay que ver si quieren. Luego, tener dos o tres alternativas. Yo he hablado con dos técnicos y Francis Cagigao, con uno. Hay que presentar al directorio la propuesta económica que tienen y el plan de trabajo de cuatro años de proceso”, sostiene la máxima autoridad del fútbol chileno y flamante tercer vicepresidente de la Conmebol, cargo con el que fue ungido en el último congreso de la entidad, que se desarrolló en Qatar, antes del sorteo del Mundial.

“Ojalá que resulte un técnico que les guste a todos, porque si hay un técnico de consenso, que le guste a los presidentes, a la Federación, a los medios y a la hinchada, sería lo ideal para todos nosotros, para que no pase esto de no ir al Mundial”, amplía, tratando de sacar lecciones de lo que aconteció en el último proceso.

Pellegrini, descartado

El dirigente curicano no dio pistas respecto de los postulantes al cargo. Eso sí, descartó un nombre: Manuel Pellegrini. “Pellegrini está en otro nivel, no creo que sea su objetivo ir a Chile. Podría hablar con él, pero sé su respuesta. Yo hablé con Arturo Vidal y, según él, Pellegrini no quiere venir a Chile”, manifiesta.

En la misma línea, la opción de que llegue un técnico de primer nivel es nula. “Chile no tiene plata para un técnico clase A”, afirma. “Un entrenador clase A son 12 millones de dólares al año libres de impuesto. Es decir, estamos hablando de 16 millones. La ANFP no los tiene. Eso hay que verlo, vamos a canalizar y distribuir los presupuestos con un fin: lo deportivo. Hemos rebajado en un 22% todos los costos de la ANFP”, profundiza respecto del aterrizaje en los costos.

Pellegrini, en un partido del Betis (Foto: AFP)

Rechazo al paro

El timonel del fútbol chileno rechazó la amenaza de paro de parte del Sindicato de Árbitros. “No podemos seguir con amenazas. Somos lo mismo, fútbol, y todos somos partes del fútbol. Yo no amenazo a nadie, y quedamos en algo que no cumplieron, que era conversar hoy. Salen amenazas y personas despedidas hablando de todo el mundo. Eso no es correcto”, enfatiza, respecto de la crisis que atraviesa el referato nacional, graficada en el masivo despido de jueces y en el movimiento que tiene a los árbitros nacionales pidiendo la salida del presidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, y a punto de votar la paralización de actividades.