Choque de pizarras: La Champions League vuelve con el duelo entre Guardiola y Simeone

La Champions League vuelve a disputarse. La competencia europea ya esta en cuartos de final y uno de los duelos más esperados será el que protagonizarán Manchester City y Atlético de Madrid. Los ciudadanos de Pep Guardiola reciben -este martes a las 15 horas- a los colchoneros de Diego Simeone y el técnico vasco sorprendió a todos en la previa diciendo que la oncena del Cholo “es más ofensiva de lo que la gente cree”.

Frase que busca echar por tierra aquello de que la institución española más bien espera a sus rivales para contragolpearlos en el momento justo, pues -según Guardiola- “el Atlético no se encierra. Te vienen a buscar, si les hundes y sales bien se ponen atrás, sus delanteros se juntan con el medio y esperan a las transiciones para correr, pero no se encierran porque quieren. Si pueden te van a apretar desde el primer minuto de juego”.

Simeone, por su parte, devolvió la gentileza diciendo que “no tengo dudas de que el City tiene jugadores extraordinarios, quizá tenga mejores futbolistas que nosotros, pero son dos partidos y hay que disputarlos”.

El otro compromiso del día, durante el mismo horario, es el que enfrentará a Benfica y Liverpool. Los portugueses son la gran sorpresa de esta edición de la Champions, pues llegaron a esta instancia tras dejar fuera la Barcelona en la fase de grupos y eliminar al Ajax en octavos de final.

El entrenador del Benfica, Nelson Verissimo en la conferencia previa a su duelo de Champions.

Por lo mismo, su técnico Nélson Veríssimo tiene más fe que nunca: “Estamos en una eliminatoria en la que podemos alcanzar las semifinales, algo que en este formato nunca ha ocurrido. A eso nos tenemos que agarrar, y creer que puede pasar”.

En tanto el equipo inglés llega a esta instancia preocupado de la renovación de una de sus figuras, Mohamed Salah, y con el profesionalismo que Jürgen Klopp le da a cada uno de sus desafíos. “Todos sabemos que con un fallo, con que algo salga mal, una competición se puede ir. No hay problema, estamos listos para lo que venga”, acotó el adiestrador de los que nunca caminan solos.

El primer partido se verá por ESPN y el segundo por Fox Sports 1 y en streaming ambos serán transmitidos por Star+.

En la versión pasada de la Champions League, el Chelsea y el Madrid se enfrentaron en semifinales. Avanzaron los ingleses.

Un campeón se va

La llave más esperada de esta instancia es la que disputarán el Chelsea contra el Real Madrid. La contienda que comenzará este miércoles, a las 15 horas, en Inglaterra, pilla a los locales con dudas pues vienen de caer 1-4 con el recién ascendido Brentford. Algo que causó conmoción en Londres, pues los dirigidos por Thomas Tuchel iban ganando por la mínima y el cuadro que pelea su permanencia en la Premier League le encajó la goleada en tan sólo 40 minutos.

No obstante, las noticias que emanan de la capital española no son tan alentadoras, ya que Carlo Ancelotti se contagió con coronavirus y no ha podido dirigir a sus pupilos durante varios días. De hecho, Davide Ancelotti y Abian Perdomo fueron la dupla técnica ante el Celta de Vigo (ganaron los merengues 1-2) y se esperará hasta última hora a Carlo para viajar.

Unai Emery, el adiestrador del Villarreal, no ha perdido ningún mano a mano dirigiendo al conjunto español.

Por último, está el frente a frente entre otra de las sorpresas de este certamen, el Villarreal, y el Bayern Munich. El partido se jugará en España y el poderoso cuadro alemán buscará poner fin a la racha del director técnico Unai Emery.

El profesor hispano suma cinco eliminatorias y dos finales sin caer derrotado, pues en el mano a mano eliminó a Red Bull Salzburgo, Dinamo de Kiev, Dinamo de Zagreb y al Arsenal, jugando Europa League, y a la Juventus en Champions. A eso suma la igualdad conseguida con Manchester United en el rcordado desenlace de la Europa League, que ganó el Submarino Amarillo por penales, y el empate ante Chelsea, en la Supercopa de Europa que perdió en la misma instancia.