Esteban Pavez y la exigencia de Colo Colo en Copa Libertadores: “Es una obligación pasar la primera ronda, si no es un fracaso”

Este jueves, a las 18.00, Colo Colo debutará en la Copa Libertadores de este año enfrentando a Fortaleza en Brasil. Los albos están con el ánimo a tope, ya que en el plano local alcanzaron la punta y han demostrado mucha superioridad sobre sus rivales.

Uno de sus emblemas, Esteban Pavez, se mostró muy motivado por este estreno continental. “Estamos de muy buena forma en el campeonato nacional, pero sabemos que la Copa Libertadores es totalmente diferente. Es un torneo duro, con los mejores equipos de América. Fortaleza no es uno de los equipos principales de Brasil, pero salió cuarto en el campeonato muy competitivo. Va a ser un partido muy duro, lo tenemos claro, pero nosotros estamos con mucha convicción, mucha ilusión y mucha fe de hacerlo de la mejor manera el jueves”, partió diciendo.

El volante anuncia que no se guardará nada en el duelo del jueves. “Nosotros como equipo tenemos mucha ilusión, la gente y el entorno, también. Es una linda prueba, estamos convencidos de que nos podemos traer los puntos, nosotros vamos a eso. No vamos a especular nada”, adelantó.

Asimismo, insiste en que los objetivos del Cacique en el certamen no son modestos. Al contrario. “Es una obligación pasar la primera ronda, si no es un fracaso. Yo soy de acá y todas las veces que me tocó jugar y no pasamos fue como un fracaso. Creo que es ser mediocre pensar en pasar la primera ronda y quedarse con eso. Todos optamos al sueño de ser campeón. Sabemos que es muy difícil, pero estamos con mucha convicción. Desde la pretemporada el grupo se metió en la cabeza que hay que jugar la Copa Libertadores con todo”, manifestó.

Además, valoró el grupo donde quedó su equipo. “Nos tocó un grupo bastante lindo. Yo quería jugar con Boca o River y nos tocó River. Estoy muy contento porque ahí uno se pone el parámetro para saber en qué posición está dentro de América”, destacó.