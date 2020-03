La UEFA suspende el partido del Inter de Milán por la Europa League

El coronavirus sigue generándole líos al fútbol. La UEFA anunció la suspensión de dos partidos de la Europa League, que debían disputarse en Italia y España, dos de los países en los que la enfermedad está causando estragos. Los choques aplazados son los que iban a animar el Inter de Milán, el que milita el chileno Alexis Sánchez, y el Getafe y el que iba a enfrentar al Sevilla y la Roma.

“Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas por las autoridades españolas, los siguiente partidos no #UEL no tendrán lugar mañana en el lugar previsto”, consigna una comunicación oficial a través de Twitter.

Antes de que fuese comunicada la decisión, el presidente del Getafe, Ángel Torres, había advertido que su equipo no iba a viajar a Italia. “La UEFA nos dice que pidamos un permiso especial al Gobierno, pero no lo voy a hacer. No voy a ir a un lugar dónde no quiero ir», comentó airado Ángel Torres el «El Transistor», de Onda Cero, al tiempo que añadía que «hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión”, había declarado.

La Roma también se había mantenido en contacto con el organismo rector del fútbol en el Viejo Continente, a la espera de instrucciones.