La última alegría en el Mundial: revisa el try de los Cóndores ante los Pumas

Los Cóndores cerraron una histórica participación en el Mundial de Rugby. En territorio francés, el conjunto nacional disputó por primera vez una cita planetaria y jugó su último duelo ante los Pumas. El duelo dejó una marca, pues era el primer enfrentamiento entre dos naciones de Sudamérica en este tipo de eventos. Finalmente, los transandinos se impusieron sobre Chile, por 59-5.

De esta forma, la selección chilena se despidió del certamen con la frente en alto. A pesar de las amplias diferencias, tanto físicas como tácticas, o de ritmo, intensidad y experiencia, el combinado nacional no se achicó. Intentaron jugar de igual a igual, con las consecuencias que eso trae. El duelo ante una selección ampliamente superior continuó sumando aprendizajes para el equipo dirigido por Pablo Lemoine.

Los Cóndores no supieron aprovechar de buena forma una serie de penales. Por otra parte, la férrea defensa de los Pumas se plantó para evitar algún try de los nacionales. En el 53′ se desató la locura entre los miles de fanáticos nacionales que recalaron al Estadio de la Beaujoire, en Nantes. todo indicaba que llegaría la primera anotación de los chilenos cuando Augusto Böhme marcó tras una gran jugada preparada en un maul. No obstante, luego de revisión, el árbitro desestimó la anotación al haber un pase previo hacia adelante. Todo el público se lamentó la acertada decisión del juez.

Eso sí, aún había tiempo para más. En el cierre, a ocho minutos del final, Tomás Dussaillant obtuvo la única anotación de los Cóndores. El hooker fue el reflejo de el inagotable esfuerzo realizado ante una potencia de la ovalada. Por eso es que tanto los jugadores y el banco festejaron anímicamente el tanto.

El público, que repletó el estadio y apoyó a Chile ante la inferioridad que significa jugar contra los Pumas, también celebró la anotación. De hecho, un hincha nacional protagonizó un emotivo momento tras la anotación. “¡Vamos Chile, vamos”, se aprecia en el inicio del registro. Al ser consultado por su emoción, el fanático respondió tajantemente: “¡Es que Chile es Chile, hermano!”. Fue la última alegría de una histórica participación para el rugby y el deporte nacional.