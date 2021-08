Larrivey al fin brilla en un Clásico y Campos no hace extrañar a De Paul: el 1x1 de la U ante la UC

C. Campos: Fue probado por Diego Valencia con un fuerte remate apenas inició el compromiso, y respondió bien. Lo mismo ante un remate de primera de Zampedri. Brilló con una espectacular atajada a Zampedri en el segundo tiempo. No hizo extrañar a Fernando De Paul. No tuvo responsabilidad en el gol de Universidad Católica. Terminó por sellar su gran partido con una inmensa atajada en los descuentos.

Y. Andía: Sufrió con Juan Leiva, Diego Valencia y Alfonso Parot. En el primer tiempo no registró ninguna subida por su banda, aunque en el segundo tiempo se le vio más atrevido, sobre todo durante la victoria parcial de los azules. Recuperó de gran forma la pelota que inició la jugada para el primer gol azul.

O. González: Se vio sobrepasado constantemente por Zampedri y Valencia en las alturas, pero con la pelota en el piso estuvo sólido en la marca. Junto con Arias resistieron las embestidas de la UC al inicio de cada tiempo. Eso sí, Zampedri le ganó fácilmente la posición en el 1-1.

R. Arias: Sufrió al comienzo con la presión cruzada, pero logró empoderarse y asentarse en el partido. Debió salir lesionado a falta de 15 minutos para el final del compromiso.

M. Morales: Tuvo problemas para contener a Fuenzalida y provocó demasiadas faltas. Se redimió con el centro preciso a Larrivey para la apertura de la cuenta, pero volvió a pecar tras quedarse dormido en el lateral que permitió el empate de la UC.

G. Espinoza: El mediocampista azul que más apoyó en labores defensivas. Si la U no hizo aguas defensivamente fue gracias a él. En este nuevo Clásico, no obstante, dejó de lado sus ganas de sumarse al ataque y logró mantener cubierta su posición.

S. Galani: Sucumbió ante el partidazo de Ignacio Saavedra. Poco y nada pudo hacer para contener el ímpetu de Juan Leiva. Tampoco influyó en la creación de juego. Bajo partido del ex Coquimbo Unido.

M. Sandoval: Bien tapado por el recorrido de Saavedra, tuvo pocas oportunidades para desplazarse con pelota dominada y marcar diferencias.

M. Cañete: Otro partido importante en el que desaparece. Hoy tuvo otra oportunidad para demostrar su valía y simplemente la desperdició. No tomó las riendas del juego ni generó grandes ocasiones. Salió en el 70′ sin haber gravitado.

F. Lobos: El más peligroso de la U. Tomó el rol que le correspondía a Larrivey. Un centro suyo se transformó en remate al travesaño y le dio a su equipo la ocasión más clara del partido. Tomó malas decisiones frente a Sebastián Pérez, que le ganó dos duelos dentro del área. En el segundo tiempo continuó siendo incisivo y asistió a Larrivey para el 2-1 final.

J. Larrivey: Apenas tocó el balón en el primer tiempo, lo mismo en el segundo. Sin embargo, para un goleador con tan buen presente como el de Larrivey, solo basta una oportunidad para brillar. Y así lo hizo. Porque tuvo dos ocasiones claras en el segundo tiempo y las dos las transformó en gol. Su gran deuda con la camiseta azul estaba en los Clásicos, ya que hasta hoy nunca le había anotado ni a Colo Colo ni a Católica, pero hoy la saldó con crecer con un doblete típico de goleador.