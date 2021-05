Las cinco estrellas que decepcionaron en la Champions League

La versión 2020/21 de la Champions League llegó a su fin este sábado de forma espectacular. En una final tensa, dramática y bien jugada, el Chelsea se coronó campeón tras vencer por 1-0 al Manchester City con gol de Kai Havertz. Un resultado inesperado para muchos, pero que resultó totalmente justo dado lo sucedido sobre el campo del estadio do Dragao.

Que los finalistas fueran el Chelsea y el City tuvo como consecuencia que muchas estrellas de categoría mundial se quedaran sin poder levantar la Orejona. Nombres preponderantes como Benzema, Neymar y Mbappé, por ejemplo, tuvieron que conformarse con ver la definición por televisión. El consuelo para estos jugadores, eso sí, es que durante la campaña europea entregaron grandes actuaciones que ayudaron a sus respectivos clubes a llegar a la semifinales, como fue el caso del Real Madrid y el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, no fue el caso de todos. Muchas estrellas decepcionaron como nunca en esta Copa de Europa, al punto de ni siquiera pasar los octavos de final. Algunos veteranos, otros aún jóvenes; lo cierto es que de ellos se esperaba mucho más y no lograron estar a la altura de las expectativas.

El caso más preocupante es el de Lionel Messi (33), que otra vez vuelve a fracasar con el Barcelona en una Champions. Basta remontarse a unos pocos años atrás para darse cuenta que la relación entre el argentino y la Orejona parece haberse acabado definitivamente. Como si la humillación ante el Bayern Múnich no hubiese sido suficiente, este año el astro argentino quedó eliminado con su club en octavos de final, tras un baile obra y gracia de Neymar y Mbappé. Messi jugó seis partidos, convirtió cinco goles y entregó dos asistencias. Puede que haya sido el mejor dentro de un equipo que viene a la baja, pero su actuación en general estuvo lejos de merecer elogios.

Por la misma vereda camina Cristiano Ronaldo (36). El idilio entre el jugador luso y la Champions parece haber llegado a su fin. Junto a la Juventus volvió a fracasar y quedó eliminado en octavos de final, enfrentando a un rival a priori inferior. Si bien faltó a un par de partidos tras contraer coronavirus, su única gran actuación fue ante el Barcelona en el Camp Nou, donde anotó dos goles y ayudó a asegurar el primer lugar del grupo. Pero los datos son decidores: en su última temporada con el Real Madrid marcó 15 goles en Champions, uno más que todos los que ha marcado con la Juventus en la misma competición en tres años. El goleador histórico de la Orejona viene a la baja y no parece haber vuelta atrás.

De las estrellas más jóvenes, uno de los que redujo notablemente su desempeño fue el senegalés Sadio Mané. Quien fuera clave en la obtención de la Champions League para el Liverpool en la temporada 18/19, no ha podido repetir ese nivel y él mismo lo ha declarado públicamente. “Esta temporada es la peor de mi carrera”, admitió el delantero de 29 años. Su rendimiento a la baja se notó mucho en los partidos importantes, como en los cuartos de final contra el Real Madrid. Mané perdió fineza en el último tramo de la cancha, dejando de ser preponderante. En esta versión jugó diez partidos, pero solo anotó tres goles y apenas dio una asistencia.

Otro de los veteranos que decepcionó fue Luis Suárez. Preponderante para el Atlético de Madrid en la obtención de La Liga, sí, pero en Champions su participación fue más que deplorable. No convirtió ningún gol y el equipo apenas superó la fase de grupos, para luego caer en octavos de final frente al campeón, el Chelsea.

Por último, Antoine Griezmann también dejó un amargo sabor en la boca de todos los hinchas culés. Y por qué no, de los fanáticos del fútbol en general. Porque se espera mucho más de quien encaminó a Francia a su segunda Copa del Mundo. No obstante, pareciera ser que con la camiseta blaugrana el francés no está destinado al éxito, solo a las críticas. En esta Champions League jugó siete partidos y solo anotó en dos ocasiones, un número extremadamente bajo en comparación a lo hecho con el Atlético en temporadas anteriores.