Las duras críticas a Mbappé tras el mal momento del Real Madrid: “Es una carga, un lastre”

El Real Madrid camina con dudas. El conjunto merengue derechamente no lo pasa bien. La goleada sufrida ante el Barcelona, de local, por 4-0, y el mal pasar en Champions League han provocado una crisis que sacude al Santiago Bernabéu, de la que nadie se salva de las críticas

La molestia de la hinchada es evidente. Ni siquiera Carlo Ancelotti, técnico ganador de la pasada Copa de Europa y otras dos más con la camiseta madridista, ha estado exento de los dardos.

Otro apuntado ha sido Kylian Mbappé, la gran estrella que protagonizó el bombástico fichaje para esta temporada. Luego de años de espera, en el pasado verano europeo se concretó la llegada del francés. Sin embargo, su rendimiento ha estado lejos de lo esperado, lo que ha provocado una serie de críticas.

Tras la derrota conta el Milan, Jerome Rothen, exjugador del PSG y actual comentarista del fútbol galo, no se guardó nada contra el astro. “Era la estrella del verano. El Real Madrid lo ganó todo la temporada pasada, con un colectivo y unos jugadores que mostraron sus agallas en el campo. Desafortunadamente, tengo la impresión de que todo eso ha desaparecido. Kylian cristaliza todo eso. Su presencia frustra algunos. Otros han cambiado de posición o ya no juegan”, indicó.

“Hay un tiempo de adaptación, pero cuando estás entre los mejores jugadores del mundo, tiene que suceder rápido. Estamos en noviembre y de momento en regresión. Es responsable. Encuentro que cada vez empeora sus movimientos en la posición de ‘9′. Está haciendo cosas que son todo lo contrario del lo que requiere el juego. Esto genera egos en el vestuario. Es una carga, un lastre. Lamentablemente es el primer responsable del mal comienzo del Real”, sentenció sobre Mbappé.

Henry contra Mbappé

Otro que cargó contra Mbappé fue Thierry Henry. La leyenda del fútbol francés analizó el desempeño del delantero contra el cuadro lombardo y cuestionó su actitud. “Creo que el equipo está frustrado con él, lo cual puedo entender, no es fácil. Tenemos que darle tiempo pero al mismo tiempo debe aprender a jugar como un 9, tener ganas y voluntad de proyectarse. Bellingham está tratando de hacer y lo que se supone que debe hacer su 9, Mbappé”, señaló en CBC Sports Golazo.

“Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue. Sigue siendo él quien intenta romper las líneas. ¿Quién está corriendo y tratando de llegar a la meta? Es Bellingham, no tu número 9. Hay frustración”, indicó “¡Mira el número 9! Una vez más, tu 9 no está ahí. No voy a estar, pero tu 10, sí. Yo sé que puede suceder a veces, pero no puede ser todo el tiempo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sé que no es un número 9 y eso no es lo que le gusta hacer, pero ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan”, continuó mientras observaba un registro del partido con atención.

Finalmente, concluyó con un potente mensaje. “No creo que jueguen bien como equipo. Pero con el balón él (Mbappé) también debe hacerlo, mucho más. Él (Mbappé) mejorará porque no puede ser peor que eso. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, no le pedimos que coja el balón y regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está alto; ya seas extremo, 9 o 10, puedes correr, incluso Rüdiger lo hizo en la primera mitad”, sentenció.

El astro galo suma ocho goles en 15 encuentros. Uno de ellos fue en la Supercopa de Europa, mientras que otro fue en Champions. En LaLiga, en total, acumula seis dianas, de las que tres de ellas han sido de penal.

El Madrid, en tanto, marcha en la segunda ubicación del certamen español, con 24 puntos en 11 partidos, ubicándose a nueve unidades del Barcelona. Eso sí, los merengues tienen un encuentro pendiente, aunque los culés ya han estirado su ventaja.

En Champions, en cambio, son 18°, con seis puntos en cuatro duelos. Están muy lejos del Liverpool, que es el puntero con 12 unidades. Por ahora, está en puestos de playoffs, fuera de la clasificación directa a los octavos de final.