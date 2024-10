Con un récord histórico en el deporte: Forbes entrega la lista de los diez futbolistas mejores pagados del mundo

Como cada año, Forbes entrega un detallado listado sobre el mercado y el ámbito de los negocios. En lo que al deporte respecta, y específicamente al fútbol, la revista especializada realizó un un nuevo listado con los diez jugadores mejores pagados del mundo.

La tabla sigue estando marcado por el factor de Arabia Saudita. El país de Medio Oriente ha potenciado su competencia y continúa en la cima de todo, con Cristiano Ronaldo como símbolo. El luso sigue siendo el líder indiscutido de la clasificación de los sueldos más altos.

El delantero, que llegó al Al Nassr en enero de 2023, estableció una nueva marca de ganancias. En total, obtuvo un estimado de US$ 285 millones, superando los US$ 260 millones del año pasado. El desglose trata de 220 millones en el campo y 65 a nivel comercial.

Por otra parte, Forbes también destacó la cifra recibida por Cristiano Ronaldo y la catalogó como un “récord en el fútbol”, pues es la cifra más alta obtenida en la disciplina. Eso sí, no lo es a nivel general en el deporte, ya que desde que se lleva a cabo el informe (1990), solo Floyd Mayweather “ha superado esa cifra en un solo año”.

Messi, segundo

Lionel Messi es el segundo en la tabla, con ingresos de US$ 135 millones. Al igual que Ronaldo, un gran porcentaje proviene de actividades comerciales producto de su imagen. 60 millones son dentro del campo y 75 fuera. Su llegada al Inter Miami produjo algo similar en la MLS, que ha cerrado cuantiosos acuerdos con marcas de todo el mundo.

El podio es completado por Neymar, quien gana US$ 110 millones. Su situación es bastante particular, pues solo ha disputado cinco encuentros con el Al Hilal desde que llegó en agosto de 2023. En 2024, de hecho, no ha jugado ninguno. Una grave lesión en el menisco y el ligamento cruzado anterior lo tienen fuera de las canchas desde hace casi un año.

En el top 10 se encuentran cuatro jugadores de la Saudi Pro League, como Karim Benzema y Sadio Mané, lo que refleja la inversión realizada por el país de Medio Oriente. El listado lo cierran figuras de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior, Mohamed Salah y Kevin De Bruyne.

Los diez futbolistas mejores pagados del mundo