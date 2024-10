Messi se luce con tres goles y dos asistencias en una Argentina que vapulea a Bolivia

“Extraño jugar en Argentina”, había dicho Lionel Messi luego del empate entre la Albiceleste y Venezuela, el jueves pasado. Se notó en la Pulga. Ante Bolivia, el astro del Inter Miami fue la figura. Hizo de las suyas. Anotó el 1-0 y asistió en los otros dos tantos que se dieron en la primera mitad. En el complementó repitió con otros dos tantos. El equipo de Lionel Scaloni aplastó a la Verde, que estuvo lejos del nivel que había exhibido en las últimas tres jornadas. La escuadra transandina se mantiene como líder absoluto de las Eliminatorias. Colombia le había metido presión con su goleada ante la Roja. Sin embargo, los campeones del mundo volvieron a mostrar su mejor versión.

La visita no buscó complicarse. Óscar Villegas, que sabe que su fuerte es en El Alto, planteó una línea de cinco, con laterales que no pasaban, y delante de ella, otros cuatro futbolistas, también muy replegados. Solo Carmelo Algarañaz actuó como hombre en punta. La mezquina propuesta fue reprobada por el público en el Más Monumental, que silbó fuerte cuando se dio cuenta que Bolivia no tenía intenciones de salir del fondo. Aun así, el plan defensivo solo duró 19 minutos. Y la apertura de la cuenta llegó de la manera más impensada: tras un error de un zaguero.

Bolivia no pudo detener a Messi. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Con los altiplánicos tocando en el fondo, intentando adelantarse como pocas veces, Marcelo Suárez se tropezó, Lautaro Martínez aprovechó con la presión y Messi quedó mano a mano ante el golero Guillermo Viscarra, que está reemplazando al lesionado Carlos Lampe. El ‘10′, no erró. Definió al primer palo y comenzó la fiesta en Buenos Aires. Bolivia, con la obligación del marcador en contra, intentó ir al frente. No le resultó. Julián Álvarez encontró a Messi picando al espacio y el formado en Barcelona fue generoso y le dio el pase a Lautaro Martínez. El ariete, con el arco vació, le dio un pase a la red y marcó su primer gol en las Eliminatorias. El primer tiempo terminó con el tridente luciéndose. El rosarino la mandó al área y Álvarez definió tras un control magistral.

En el complemento se repitió la cantidad de anotaciones. Thiago Almada anotó el cuarto. Por su lado, Messi en dos minutos firmó su hat trick. A los 84′ y 86′, el ex PSG puso la rubrica. El sexto tanto, de marca registrada. Corriendo desde la izquierda al centro para definir al palo alejado. Partido finalizado y 6-0 para Argentina. Son líderes con 22 unidades en 10 partidos. Bolivia, en tanto, se queda en el séptimo lugar, por ahora usando la plaza del repechaje, con 12 positivos.