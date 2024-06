El equipo estelar de los ausentes de la Copa América

El pasado jueves 20 de junio se dio inicio a la cuadragésima octava versión de la Copa América. La edición de 2024, que se disputa en Estados Unidos, en total, contará con 32 encuentros. La Roja y el resto de selecciones buscarán la corona, en una final que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El certamen tendrá una constelación de estrellas. Lógicamente, la primera que se viene a la mente es la de Lionel Messi. El astro argentino está jugando su séptima Copa América y ya hizo historia, pues, luego del triunfo ante Canadá, se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia del torneo, con 35 cotejos, superando a Sergio Sapito Livingstone.

El zurdo también buscará revalidar el título obtenido en 2021, en el Maracaná. Y claro, si de Brasil se habla, el nombre que surge es el de Vinícius Junior. Tras una temporada increíble, que lo posiciona como el máximo favorito para quedarse con el Balón de Oro, el atacante pretende brillar como lo hace en el Real Madrid e irá por una corona con la Canarinha.

Otras figuras que destacan son Luis Díaz y James Rodríguez en Colombia, y Luis Suárez y Federico Valverde en Uruguay, por nombrar un par. En Chile, lógicamente, sobresalen Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Aunque como llama la atención la presencia de algunos futbolistas, también destacan las ausencias de grandes nombres, las que podrían armar un equipo estelar. La oncena elegida por El Deportivo, según la página especializada Transfermarkt, tiene un valor de US$ 139.8 millones.

Bajas en las potencias

En la Roja, notoriamente, el gran ausente es Arturo Vidal (US$ 300 mil). Junto a él está Gary Medel (US$ 400 mil), dos reservados en la lista de 55 futbolistas de Ricardo Gareca. Sin embargo, el Tigre decidió no considerarlos en la nómina final. A ellos se les suma otro histórico: Charles Aránguiz. Los tres son referentes de la Generación Dorada y fueron clave en la obtención de dos Copas Américas ante Argentina.

Del otro lado de la cordillera, la principal ausencia es Paulo Dybala (US$ 20 millones). La Joya tuvo una buena temporada en la Roma, liderando a un equipo que alcanzó las semifinales de la Europa League. En 39 partidos, marcó 16 goles y dio 10 asistencias. Además, fue campeón de América en 2021 y del Mundo en 2022. Sin embargo, fue descartado por Lionel Scaloni. Ni siquiera fue convocado en la lista previa para los amistosos de Fecha FIFA antes del certamen. Nombres como Nicolás González, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni se impusieron en la nómina por sobre él, quien nunca logró tener protagonismo en la Albiceleste.

“Siento que hice cosas buenas este año. Confiaba en que iba a estar en la lista, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección es una de las mejores cosas que hay”, aseguró recientemente en una entrevista a The Athletic.

En Brasil hay dos grandes nombres que no pasan desapercibidos: Neymar (US$ 30 millones) y Casemiro (US$ 20 millones). El atacante del Al Hilal se lesionó de los ligamentos cruzados en octubre del año pasado y desde ese entonces no ha vuelto a pisar un campo de juego. Por razones lógicas, quedó marginado de la convocatoria de Dorival Junior.

El caso del volante se explica netamente desde lo futbolístico. Su bajo rendimiento en el Manchester United, en la línea de lo que fue un equipo que completó el peor desempeño desde que la liga inglesa se transformó en la Premier League. Por ende, el campeón de la Copa América de 2019 y múltiple veces ganador de la Champions League fue marginado.

“Casemiro se merece todo el respeto de todos nosotros. Tuve una conversación con él en Manchester hace unos tres meses. Le expliqué lo que pensaba sobre su situación, la situación de su equipo y lo que necesitaba. No significa, porque no vaya a venir ahora, que esté o vaya a ser descartado luego”, señaló el técnico previo a dar los nombres de la nómina brasileña. Richarlison tampoco estará por lesión, mientras que Gabriel Jesús no es considerado por el DT.

En Uruguay, la más evidente es la de Edinson Cavani (US$ 1 millón). Una semana antes de que Marcelo Bielsa entregará la lista, el ariete anunció su retiro del combinado charrúa tras 16 años. No logró estar en la misma línea que el técnico rosarino, quien desde su llegada le transmitió señales contundentes sobre el rol que cumpliría en su mandato en la Celeste.

“Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país (...) “Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, indicó el delantero. Mismo caso del defensor Sebastián Coates ($US 3.5 millones), que aseguró que el entrenador le señaló que no contaría con él para el combinado charrúa.

En Colombia es difícil ver una lista sin Juan Guillermo Cuadrado (US$ 1 millón). Fue parte de una gran generación y, en medio de las ausencias de Radamel Falcao y James Rodríguez, fue él quien se encargó de liderar el equipo. Es un referente de los cafeteros, pero no fue considerado por Néstor Lorenzo producto de una lesión en el tendón de Aquiles. Solo disputó dos partidos en la temporada tras someterse a una cirugía que significó varios meses de recuperación.

Neymar se lesionó de los ligamentos cruzados en octubre pasado, en un partido ante Uruguay. Foto: REUTERS/Andres Cuenca/File Photo.

Otras ausencias

En Costa Rica, uno de los equipos de la Concacaf que lograron clasificar a la copa, destaca la sensible ausencia de Keylor Navas. El histórico arquero, campeón de múltiples Champions, no estará en el certamen. ¿El motivo? Su retiro del seleccionado luego de 16 años. Con los ticos, el meta disputó 114 encuentros y tres Mundiales.

Otros futbolistas, con menos reflectores, también serán baja de la Copa América. Guillermo Ochoa, que es uno de los máximos referentes mexicanos del último tiempo, no fue considerado por Jaime Lozano, mismo caso que Hirving Lozano. Sergiño Dest ($US 22 millones), en tanto, no forma parte de la lista de Estados Unidos tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior. En Perú, Yoshimar Yotún también sufrió una lesión con compromiso ligamentario, aunque de mucha menor gravedad. Sin embargo, fue suficiente para perderse el torneo.

Los del Rímac también sufren por la baja de Renato Tapia. El mediocampista decidió no ir al campeonato continental porque finaliza su contrato con el Celta de Vigo y aseguró que la Federación Peruana no le dio garantías, como un seguro médico, en caso de que padezca una lesión en la Copa América. La situación incluso desató una discusión con el presidente de la federación Agustín Lozano. El quiebre de la relación se remonta a una negociación por las cifras económicas tras los duelos amistosos de la selección incaica, que se agudizó tras la petición del volante.

En Bolivia, el que más se extraña es Marcelo Moreno Martins. El histórico goleador dio un paso al costado y el año pasado se retiró de la selección altiplánica.

Pervis Estupiñán (US$ 30 millones) era uno de los futbolistas más destacados de Ecuador. No obstante, debió someterse a una cirugía de tobillo por problemas que venía arrastrando en el Brighton. Otra figura de la Premier League anunció su baja en el certamen: Leon Bailey. El jamaicano, estrella de su selección, decidió no participar por problemas con la federación de su país.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales (...) Cuando digo esto, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo lo único que te dan es una camiseta”, aseguró el atacante.