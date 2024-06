El nuevo mensaje de Arturo Vidal contra Gareca por su marginación de la nómina de la Roja para la Copa América

Arturo Vidal fue una de las grandes figuras de la goleada 6-0 de Colo Colo sobre Colegio Quillón por la Copa Chile. El volante anotó de penal y también dio una asistencia. Al término del partido conversó con los medios y volvió a hablar de la selección chilena y de su ausencia en la Copa América.

En ese sentido, el volante bromeó sobre cómo iba a ver los partidos de la Roja. “Se ve más fácil. Uno está afuera y puede hacer de todo. Hacer el goles de cabeza, tirar al centro y cabecearlo. Así que esa es la tranquilidad que tengo. Pero nada, apoyando. Ojalá que se saquen los primeros tres puntos. Va a ser un partido difícil porque contra Perú en las Copas Américas siempre son muy difíciles, pero hay un gran equipo. Están con confianza, ojalá lo aprovechen y empezar bien con el pie derecho”, sostuvo.

Asimismo, repitió que su ilusión es regresar pronto a la Roja. “Claramente quiero estar en las Eliminatorias, eso va a depender mucho del nivel que muestre acá en Colo Colo, pero me tengo mucha fe; estoy feliz acá y cuando uno está feliz las cosas salen mucho más fáciles”, destacó.

Por otro lado, agradeció las palabras de Esteban Pavez, quien manifestó su extrañeza tras la no convocatoria para la Copa América. “Me alegra, más el capitán que lo diga así en la Selección. Siempre esas palabras me ayudan mucho a estar tranquilo, a saber quién soy y a trabajar día a día. Todavía tengo mucho que dar, así que estoy muy contento”, reconoció, junto con desearle éxito: “Le tengo mucho cariño, me alegro mucho que esté en la Copa. Que lo disfrute nomás y que haga un buen papel”.

También tuvo palabras para Ricardo Gareca. “No sé, no puedo decir nada, no lo conozco”, expresó, para luego responder a la consulta de la rivalidad. “Él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en estos ocho años que estuvo él, así que... No sé, lo demás, cuando lo conozca, cuando me llame, voy a conocer su forma de trabajar. Hablar de alguien que no ha trabajado nunca es difícil, pero se ve que es un gran entrenador. Por algo le ha ido tan bien en los equipos donde ha estado”, enfatizó.

Finalmente se le consultó por la sorpresa de no haber sido convocado: “A quién no le sorprende eso. Pero bueno, así es el fútbol, ya lo dije”.

Los refuerzos

El volante también aprovechó de abordar el mercado de fichajes de los albos. “No hay que comprar a lo loco, hay que buscar los jugadores que el profe pida y traerlos. Pero no por eso vamos a traer a cualquier jugador, porque necesitamos jugadores que sean claves, que nos ayuden a lograr nuestros objetivos que tenemos por delante”, planteó.

Sobre el encuentro, el oriundo de San Joaquín se mostró satisfecho. “Bueno, al principio un poquito pesado, ya que hemos entrenado estas dos semanas súper fuerte, es como una pretemporada corta; mucha fuerza, mucho correr, pero faltaban estos partidos para ir aliviándose. Así que esperamos que el domingo sea un mejor partido”.

También se refirió al cambio de camiseta con una de las figuras de Colegio Quillón. “Estaba feliz, así que la guardé nomás y se la cambié con mucho cariño”, comentó.