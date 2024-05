Las razones que dejaron a Charles Aránguiz fuera de la lista larga de Ricardo Gareca

El técnico de la selección chilena, el argentino Ricardo Gareca, dio una larga prenómina de 55 futbolistas para iniciar el proceso para la Copa América de Estados Unidos.

Una convocatoria general en la que destacaron los regresos de Gary Medel y Arturo Vidal, dos de los jugadores que no fueron considerados en la gira de marzo que enfrentó a la Roja con Albania en Italia (victoria 3-0) y un segundo duelo en Francia (derrota de 3-2).

Así también llamó la atención la presencia del volante argentino Ulises Ortegoza, jugador titular del equipo Talleres de Córdoba, nieto de abuela chilena para acceder al pasaporte nacional.

Sin embargo, en una lista tan populosa, la ausencia de Charles Aránguiz fue por lejos la más extrañada. El mediocampista, quien suma 101 partidos con la camiseta nacional, además de siete goles, no juega todavía en el nuevo proceso del equipo.

El volante es considerado uno de los pilares en la consecución de los dos títulos de Copa América 2015 y la Copa Centenario de Estados Unidos 2016. A pesar de eso, además del hecho de jugar en la mejor liga del planeta según la FIFA, no bastaron para que su nombre sea considerado en este nuevo llamado.

Es más, su último partido con la camiseta chilena fue el 17 de octubre del año pasado, cuando la escuadra que dirigía el transandino Eduardo Berizzo fue goleado 3-0 en Venezuela, un resultado histórico ante un rival que otrora era uno de los más débiles de la región.

Precisamente, en la mitad de la doble fecha posterior, después del empate sin goles ante Paraguay, el Toto decidió dar un paso al costado; encuentro en el que el talentoso volante tampoco estuvo.

Temporada irregular

Pero este 2024 ha estado lleno de altibajos en la campaña de Aránguiz. El último partido oficial del puentealtino con Inter de Brasil fue el 25 de marzo pasado, cuando su equipo quedó eliminado ante Juventude de Caxias do Sul, en la semifinal del torneo estadual.

En ese mismo Gauchao, el puentealtino sumó 12 encuentros y una conquista. Además, agregó presencias en las dos primeras rondas de la Copa de Brasil 2024.

El problema más importante es que se ha perdido el comienzo de la temporada propiamente tal. El Brasileirao ya llegó a su quinta fecha y en ninguna de ellas el chileno fue convocado.

Lo mismo ocurre en la Copa Sudamericana, que ya completó la mitad de la fase grupal con tres encuentros, ninguna de ellas con el exjugador de Bayer Leverkusen entre los llamados por el técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet.

A finales de marzo, el volante formado en Cobreloa fue operado de los ojos. Encima, tras el regreso a los entrenamientos, sufrió un esguince en el tobillo derecho que le ha impedido estrenarse, tanto en la liga local como el torneo internacional.

No tuvo contactos con Gareca

Su condición física, precisamente, es una de las razones de la ausencia del mediocampista en la prenómina que elegirá al plantel que se medirá al campeón a Argentina, Perú y Canadá en el Grupo A de la próxima Copa América.

Lo cierto es que, al menos para el cuerpo técnico que asumió en febrero pasado, el exjugador de Universidad de Chile es un elemento importante para el proceso.

Tal como ocurrió con Mauricio Isla, por ejemplo, Gareca intentó comunicarse con Aránguiz vía zoom para conocer sus motivaciones en este nuevo proceso, sin mayor respuesta. Antes de la gira de marzo, el cuerpo técnico ya le había realizado un seguimiento al futbolista, quien ha asegurado no sentirse preparado para el regreso a la Roja, argumento que detuvo su convocatoria.

Incluso, el jugador ha deslizado que no se siente bien físicamente para proyectar su retorno a la escuadra nacional, lo que obligó al DT a desistir de la incorporación.

Gareca, en conversación con El Deportivo, ratificó la información. “¿Si no conversamos con Charles Aránguiz? Sí, pero no es que no nos quiso atender. No era momento para hablar de acuerdo a lo que él quería. Quería un tiempo. Fue el único jugador de esos que me tocó enfrentar con los que no pude hablar”, dijo el estratega de la Roja. Sin embargo, el Tigre no le cierra la puerta. “Tiene las puertas abiertas. Cuando él quiera hablar conmigo, encantado. Es un jugador que me encanta, que tiene mucho despliegue, mucho temperamento”.

Aunque, la verdad, es que la reciente lesión también impidió su llamado, pese a que Inter de Porto Alegre espera su regreso en corto plazo, lo que podría echar abajo las razones.