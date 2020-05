Las revelaciones de Chiellini sobre sus excompañeros y las duras respuestas que ha recibido

Giorgio Chiellini volvió a hacer noticia por sus declaraciones sobre sus excompañeros. Jugadores como Arturo Vidal, Mario Balotelli o Felipe Melo han sido víctimas de las revelaciones del italiano, quien se encuentra promocionando su autobiografía “Yo, Giorgio”. El referente de la Juventus aseguró que el chileno tuvo problemas con el alcohol cuando ambos coincidieron en la Vecchia Signora.

“A veces, salió y bebió más de lo que debería, lo saben todos, se puede decir que el alcohol era un poco su punto débil”, fueron las palabras del zaguero sobre el Rey.

Hasta el momento, el oriundo de San Joaquín no le ha contestado, pero tanto el delantero del Brescia como el mediocampista brasileño se lanzaron con todo en su contra. Sobre Super Mario, Chiellini aseguró que “es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”.

Balotelli no tardó en responder. “Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir cosas a la cara. Desde 2013 has tenido muchas oportunidades de hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás un día sobre tus compañeros hoy, extraño capitán... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado al respeto a la camiseta de la selección”, declaró el ariete. Luego de los dardos, ambos futbolistas se reconciliaron a través de una videollamada.

Acerca del volante del Palmeiras, en tanto, el central manifestó: “Todavía peor era Felipe Melo, lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva, era una manzana podrida”.

Desde Brasil, Melo le contestó en duros términos. “Sería interesante conocer los episodios a los que se refiere en su libro, pero igual no tengo problema en responder a ‘este defensor’. Cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie. ¿Dice que yo soy lo peor de lo peor y que siempre se arriesgó a pelear por mi culpa? Ese hombre se meaba encima. Es de miserables hablar mal de otros en un libro. Quizás todavía está molesto conmigo porque lo eliminamos de la Champions cuando llegué al Galatasaray”, expresó.

Otros de los que fue aludido por Chiellini fue Sergio Ramos, a quien alabó por dos cualidades en particular: “Pueden decir que sea impulsivo, para nada táctico, que por su culpa se encajen 8 o 10 goles por temporadas y yo si causo 2 o 3 no vivo más, que es muy técnico y podría ser un delantero, vamos que es lo opuesto de mí. Sin embargo, tiene dos características que no tiene casi nadie: tiene intervenciones más allá de cualquier lógica, incluso con lesiones que provoca con astucia casi diabólica. Lo de Salah fue un golpe maestro. Él, el maestro Sergio, siempre dijo que no lo hizo queriendo, pero estaba consciente de que cayendo de aquella manera y sin dejar ese agarre, nueve vez sobre diez puedes romperle el brazo a tu rival".

"La fuerza que transmite con su presencia. Sin él, estrellas como Varane, Carvajal y Marcelo, parecen chiquillos del equipo Primavera y el Madrid se convierte en un equipo indefenso”, complementó.

El argentino Gonzalo Higuaín también formó parte de la lista de nombres que Chiellini desnudó. Aunque, en su caso, solo se llevó comentarios positivos: “Cuando le conocí me sorprendió. Los delanteros suelen ser egoístas, pero él no. Gonzalo es generoso y bromista. Es un chico que necesita cariño para alimentar su potencial”.

Hasta el momento, ni Ramos ni Higuaín le han respondido.