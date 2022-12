Las vacaciones le pasan la cuenta a un seleccionado inglés y es apartado por Guardiola: “No está lesionado, llegó del Mundial con sobrepeso”

Después de un mes en el que el mundo del fútbol estuvo concentrado en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y que dejó a Argentina como campeona, poco a poco ha regresado la actividad habitual en las distintas ligas. Una de las primeras en hacerlo fueron los equipos de la Premier League que en la última semana disputaron los octavos de final de la Copa de la Liga.

Uno de los duelos más atractivos fue el que desarrollaron Manchester City y Liverpool, siendo los primeros los que superaron la ronda por 3-2. Claro que en este partido hubo una ausencia que terminó llamando la atención de los medios, pues el seleccionado Kalvin Phillips, quien estuvo presente en dos partidos junto a Inglaterra en el Mundial brilló por su ausencia, ya que ni siquiera estuvo en el banco de suplentes.

Sobre esto le preguntaron a Pep Guardiola, quien tras unos momentos de duda, decidió dar la explicación, apuntando a un aumento de kilogramos durante las vacaciones que tuvo el volante después de que el cuadro de los Tres Leones quedara eliminado a manos de Francia en los cuartos de final.

“No está lesionado, llegó (de regreso del Mundial) con sobrepeso. No sé (por qué volvió con ese estado). No llegó en condiciones para hacer entrenamientos y jugar”, respondió el DT.

Phillips se quedó sin participar en los duelos contra Irán y Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos sumó 32′ contra Gales. En la ronda de octavos ingresó por ocho minutos, mientras que debió ver desde el banco la derrota por 2-1 contra Francia.

Ya cuando en la conferencia le preguntaron a Guardiola si la responsabilidad de esto recaía en la selección de Inglaterra fue tajante. “No. Absolutamente no”. Por otro lado le dijeron si estaba decepcionado, a lo que el adiestrador respondió que “es una conversación privada con Kalvin”.

De todas formas indicó que espera con ansias su regreso. “Cuando esté listo, jugará, porque lo necesitamos, lo necesitamos mucho”.

Y si quiere estar disponible para el próximo encuentro tendrá que trabajar duro, pues el próximo enfrentamiento del Manchester City está programado para este 28 de diciembre en el marco del tradicional Boxing Day donde se medirán contra Leeds en Elland Road.

Fichaje fallido

Después de su gran actuación defendiendo al Leeds, el joven jugador de 27 años se transformó en uno de los volantes con mejor proyección en la categoría, por lo que pronto el City puso su mirada en él para intentar quedarse con su pase. Así, en el verano europeo los citizens pujaron por él y triunfaron tras invertir 50 millones de dólares.

No obstante, su arribo a Manchester no ha sido el esperado, pues apenas ha podido disputar cuatro partidos, sumando un total de 53 minutos.

De todas formas, el seleccionador Gareth Southgate confió en él y lo llevó a la Copa del Mundo.