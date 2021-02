Lautaro y Lukaku aniquilan al Milan y el Inter se escapa en la cima del Calcio

Sin piedad, el Inter se impuso por 0-3 al Milan en el Derby della Madonnina. Los nerazzurros, con dos goles de Lautaro Martínez y uno de Lukaku, ganaron con facilidad en el que era un vital encuentro para escaparse en la cima de la Serie A. Hoy, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes no fueron titulares, descansarán líderes a cuatro puntos del rival recién vencido.

Las riendas desde el pitazo inicial las tomó el Inter, y el premio fue inmediato. ¿Cómo? Con su dupla letal en delantera. Romelu Lukaku, desde la banda derecha, centró de zurda y con efecto para dejar solo a Lautaro Martínez frente al arco. El argentino cabeceó y batió a Donnarumma para marcar el 0-1 en apenas cinco minutos.

En ventaja la dinámica no cambió mucho. Los nerazzurros llegaron por todos lados durante el primer tiempo. Por las bandas, de cabeza, de contragolpe, pero las intentos no fueron certeros. Por su parte, el Milan tuvo escasas llegadas, siempre con Zlatan Ibrahimović como protagonista. El sueco probó de volea y de taco, pero no logró igualar el encuentro antes del descanso.

En el segundo tiempo los dirigidos por Antonio Conte siguieron insistiendo. Ampliamente superiores, era cosa de tiempo un nuevo tanto y cayó en el 57′. Una buena jugada colectiva terminó en un pase de Ivan Perišić hacia Lautaro en el área para empujarla y doblar la ventaja.

Pero no sería todo. Faltaba el gol de Lukaku, y vaya que el belga sabe arreglárselas para marcar. En el 66′, desde el mediocampo, corrió contra los defensas rojinegros y se acomodó para sacar un disparo de zurda que dejó sin opciones al meta rival. Con el partido resuelto, ingresó Alexis Sánchez en reemplazo de Martínez en el 79′. Luego, Arturo Vidal entró por Barella en el 86′.

Con la victoria el Inter sigue escalando en la Serie A. Quedó líder con 53 puntos, mientras que el Milan lo sigue con 49. El siguiente encuentro es ante el Genoa el próximo domingo, donde seguirán tratando de alejarse en la punta del Calcio para quedarse con el scudetto.