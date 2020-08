“Le tuve que hacer falta a Alexis y se emputó, se enojó y me dijo de todo”

Unión Española alista el regreso a la competencia y lo hará con un mundialista en cancha. No pasa desapercibido. Su metro con 83 centímetros y su robusto físico son su fuerte. Es Harold Cummings (28), el defensa panameño que disputó el Mundial de Rusia y se enfrentó a Chile en la Copa Centenario de 2016. Experiencias le sobran. Recuerdos ante aquel duelo contra la Roja también.

¿Cómo van los entrenamientos con Unión?

Bien, vamos bien gracias a Dios. Por suerte cada jugador venía haciendo las rutinas que nos indicó el PF y regresamos de la mejor manera.

¿Da temor contagiarse?

No, porque se nos hacen test y han salido bien. Yo creo que todos los jugadores de Unión, no quiero pecar en eso, estamos siendo muy rígidos con nuestro cuidado después de los entrenamientos. Yo creo que es ahí donde viene el contagio, en lo que uno hace después. Estamos tomando todas las medidas necesarias.

¿Cómo está el virus en Panamá?

Hablo constantemente con mi madre y hermanos. Está todo bien gracias a Dios. La provincia de donde yo soy está normal y se va a trabajar normal. Solo hay cuarentena obligatoria los fines de semana si no trabajas. En la capital sí hay cuarentena, porque es donde está la mayor cantidad de contagiados.

¿Mantuvo el físico durante el encierro?

Sí. Alquilé una máquina y la usaba en la parte física. Todos regresamos bien, no en el mismo peso que nos habíamos ido, pero un kilo o dos como mucho fue lo que subieron algunos.

Hizo historia siendo parte de la primera participación panameña en un Mundial, en Rusia 2018.

El Mundial es una experiencia única. Uno en esa clase de certámenes se siente satisfecho, es el máximo anhelo de un futbolista. Una vez tú llegas no te desanima nada, es todo como uno lo pensó. Te tratan todo como alfombra roja, de igual manera, aunque sea tu primera vez o seas uno de los grandes futbolistas.

¿Cree que puedan volver a lograrlo?

Te voy a ser honesto. Antes de la pandemia las posibilidades de ir al Mundial eran de un 30 por ciento. Ahora la pandemia ayudó al panameño, porque tenemos una competencia diferente para entrar y tenemos una chance grande. Ahora hay un formato diferente en CONCACAF para poder clasificar.

Al fin tienen suerte. En el Mundial les tocó ante Inglaterra y Bélgica.

Siempre cuando vas por primera vez te tocan grupos difíciles. Los dos de nuestro grupo fueron semifinalistas.

¿Al menos cambió camisetas con una de esas estrellas mundiales?

Como fue mi primer Mundial quise llevarme todas las camisetas, no quise intercambiar con ninguno. Los jugadores de Bélgica fueron muy amables cuando se acabó el partido y quisieron intercambiar con nosotros. Yo me llevé las mías porque eran para mí y mi familia. Cambio camisetas muy poco, pero sí estoy abierto a la idea de cambiar con jugadores que admiro y veo como grandes futbolistas.

¿Cómo quiénes?

Puedo cambiar camiseta con cualquier jugador, pero yo acercarme, a Sergio Ramos o Arturo Vidal.

¿Le gusta Vidal?

Obvio, me identifico con él por la garra, la actitud, y ganas que le pone al fútbol. Si ves a Sergio Ramos es lo mismo, es todo pulmón, todo corazón. Son esa clase de jugadores con los que me identifico. De pedir una camiseta, se la pediría a ellos. Ya tuve la oportunidad de enfrentarme a Vidal, pero en ese caso no se pudo, porque un compañero ya se la había pedido.

¿Concuerda en que las Clasificatorias de CONMEBOL son las más difíciles? Comparándolas con las que disputa Panamá.

Sí, no se niega. La clasificación al Mundial de la CONMEBOL es muy difícil por todas las selecciones y jugadores que tiene. Es un problema, nadie sabe quién va a clasificar. Brasil, Argentina y Uruguay son los favoritos, pero siempre Chile, Colombia, Perú dan pelea. O cuando tienes a un Ecuador inspirado en su país, y ni se diga de los guaraníes.

¿Eso le quita mérito a México? Es la potencia allá, rodeado de selecciones menores.

Hoy en día México sigue siendo potencia en CONCACAF pero ya se ha regulado bastante. Antes jugaban con Panamá y sabíamos que era un partido ganado fácil. Ahora van y saben que deben jugar para ganarlo. Nos podemos parar de igual a igual, pero sigue habiendo una diferencia.

Jugó la Copa Centenario, otra vez con mala suerte en la fase de grupos, contra Argentina y Chile.

Imagínate. Éramos la única selección de Centroamérica, también estaba Bolivia. En el primer partido le ganamos a Bolivia y luego jugamos contra Argentina. Hasta el primer tiempo el partido iba 0-0, pero en el sesenta y algo creo que entra Messi y todo el mundo se agarra la cabeza… Incluso en el 25′ le sacaron roja a uno de nosotros y aguantamos hasta el 60′ con el 0-0, hasta que al técnico se le ocurre meter a Messi, que nos hizo tres goles. Ese partido estuve en la banca, pero contra Bolivia y Chile fui titular.

¿Y qué tal se ve jugando Messi desde el banquillo?

Tiene un imán en la pelota, si no le salía algo le quedaba de rebote. Y un rebote para Messi en el área sí o sí es gol. Tú como defensa sabes su calidad. Cuando alguien trae la pelota va a ser tu prioridad, pero también viendo que Messi no la reciba.

¿En Chile quién provocaba esa precaución especial?

¡Uf! Hermano, en ese momento Chile estaba volando. Venía de ser campeón de la Copa América. Tú no sabías si agarrar a Vargas, Sánchez, Vidal, Charles, al Mago, ¡Dios mío! Uno no sabía a quién agarrar en ese momento. Nos pusimos arriba en el marcador nosotros primero, vimos la posibilidad de poder ganar, pero después se combinó Sánchez y Vargas y allá fue.

¿Le tocó alguna marca personal?

Ninguna en particular, pero me acuerdo que tuve varios encuentros con Sánchez. En una pelota dividida pensé que llegaba y cuando voy llegando, toc, me la toca. Le tuve que hacer falta y se emputó, se enojó y me dijo de todo. Es normal, porque lo pisé y a lo mejor pensó que lo quería lesionar. Si lo dejaba pasar casi terminaba en gol, así que tuve que hacerle la falta. Me pusieron amarilla.

¿Qué le dijo?

Ni lo recuerdo.

¿Y cómo es un Alexis enojado?

Yo que lo enfrenté, él no tiene ningún mal gesto ni expresión. No lo ves agrandarse ni querer ser presumido con el rival, él juega su fútbol. Yo en ningún momento percibí eso de un jugador chileno. ¿Quién no se enoja cuando un defensa te toca? Lo toqué bien duro y le pedí disculpas, pero cuando reaccionó todo enojado yo también me enojé; sin sentido, pero me enojé solamente para que viera que somos hombres los dos. Pero es normal que se enojara porque le di duro en el tobillo.

Ahí pudo enfrentar a uno de sus favoritos, Vidal.

Sí, lo saludé. Yo los saludé a todos y les desee el éxito y que llegaran a la final. Vidal es un animal. A muchas personas no les caerá bien, pero para mí es un jugador brutal que cualquier técnico quisiera tener. Esa fue la vez que un compañero ya le había pedido la camiseta.

¿Sus metas en Unión Española?

Como todo jugador nuevo, el objetivo siempre va a ser salir campeón. Si no salgo campeón, entrar a una copa internacional y poder jugarla. Vamos paso a paso, Ronald Fuentes ha armado un buen equipo. No tenemos una nómina tan extensa como otros pero tenemos un buen equipo. Veníamos cogiendo el ritmo de lo que quería Ronald en la cancha, veremos ahora después del parón. Esperamos empezar la reanudación del campeonato bien.