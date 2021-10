Leo Gil y su ausencia de la Selección: “Pensé que tenía chance, pero el fútbol es así”

La llave del partido entre Palestino y Colo Colo la tenía Leonardo Gil. Otra vez de pelota detenida, el volante argentino-chileno se hizo presente en el marcador con un golazo para darle la victoria a los albos en el Municipal de La Cisterna y mantener la distancia con sus escoltas: Católica y La Calera.

El ex Al Ittihad salió reemplazado por una molestia física a 20 minutos del final, por Miiko Albornoz. “Salí porque estaba acalambrado. La cancha estaba pesada y habíamos jugado hace dos días. Sentimos un poco el cansancio. Lo bueno es que los que pudieron entrar lo hicieron bien y lo pudimos ganar”, declaró el volante tras el compromiso. “Nos caracteriza la tenencia de balón e ir hacia adelante. Ellos (Palestino) jugaron un poco mejor (en el segundo tiempo) pero estuvimos ordenados. Creo que fue un partido parejo, hasta que lo pudimos abrir”, añadió.

Respecto a la apretada lucha por el título, que tiene a Colo Colo compitiendo con cruzados y caleranos en las primeras posiciones, Gil manifestó: “Todavía falta mucho. Hay varios equipos que están bien y tenemos que pensar en nuestro trabajo. Si seguimos trabajando de esa manera, podemos seguir sacando ventaja”.

Su no nominación a la selección chilena, pensando en la triple fecha de Eliminatorias de este mes, fue tema apenas salió la convocatoria de Martín Lasarte. Para muchos, el 5 de los blancos debía estar, más aún considerando que Arturo Vidal será baja en la visita a Perú por tarjetas amarillas. Gil puso paños fríos.

“Por ahí, pensé que tenía chance, pero el fútbol es así, Hay que estar tranquilo. Los jugadores que van a la Selección van con el mismo objetivo, que es llevar a Chile a Qatar. Hay grandes jugadores y los que están se lo merecen”, cerró la figura del elenco popular.

Jiménez hizo el 1-1 parcial. FOTO: AGENCIAUNO

Por el lado de los árabes, Luis Jiménez dijo que la derrota no es justa para su escuadra. “Creo que no merecimos perder. Colo Colo tuvo un gran gol, después el de Gil y no hizo mucho más. Por ahí, el resultado más justo era un empate”, declaró el 10 palestinista.

“Por suerte pude jugar, hace mucho que no jugaba. Me sentí buen dentro de lo que pude. Tuve un golpe en el primer tiempo y me molestó bastante. Espero estar al cien para los partidos de la Selección”, añadió el capitán de Palestino, quien debe unirse al trabajo de La Roja de cara a los partidos ante Perú, Paraguay y Venezuela.