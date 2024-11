“Ley anti Messi”: los detalles de la insólita medida de Paraguay contra Argentina en Eliminatorias

Paraguay recibirá a Argentina en el Defensores del Chaco, en un encuentro crucial para las aspiraciones de los guaranís. La albirroja necesita sumar para seguir fuerte en la pelea por clasificar al Mundial de 2026.

Para ello apelan a todo, llegando a tomar una medida insólita. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la prohibición de la utilización de las camisetas con el nombre de Lionel Messi, en una decisión que no se limita solo a las prendas de la Albiceleste, sino que también se incluyen las del Barcelona e Inter Miami.

Y claro, la figura del astro transandino trasciende las fronteras. La idolatría por el zurdo se desarrolla en todo el mundo. Por ende, el organismo pretende evitar que las tribunas locales tengan distintivos diferentes a los de su selección. El objetivo es que predomine el color albirrojo, por lo que decidieron replicar una medida que también han adoptado algunos equipos de la MLS.

Los medios locales bautizaron la medida como la “Ley anti Messi”. Eso sí, no será aplicable para las galerías visitantes, para las que se habilitaron 1.700 entradas.

El partido lo juegan todos

“Queremos pintar el Defensores del Chaco con los colores de la Albirroja, para que los jugadores puedan sentir ese apoyo desde las gradas, ya que todos jugamos este partido, cada uno desde su lugar”, explicó Fernando Villasboa, director de licencias de la FPF.

En las Eliminatorias a Qatar 2022, en el duelo entre ambas selecciones disputado en territorio guaraní, algunos hinchas locales paralizaron el encuentro por intentar sacarse una foto con el zurdo.

Sin embargo, el clamor por Messi se ha reproducido en otro duelos de Eliminatorias. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Argentina visitó a Bolivia y la presencia del astro desató la algarabía. “No podemos alentar a dos selecciones”, señaló Marcelo Moreno Martins, quien en ese entonces era el capitán de la Verde.

“Messi siempre que esté en un equipo va a ser el foco de atención de lo que sucede, porque sabés que siempre algo va a pasar, por él o en torno a él”, señaló, en tanto, Gustavo Alfaro, entrenador argentino de Paraguay. También valoró la capacidad del transandino. “Tiene el valor agregado de que no solo le dan sus capacidades sino de ser un estratega. Y al estratega no lo podés neutralizar desde una marca individual, lo mismo que era muy difícil neutralizar a Maradona. Son muy raros los casos esos. Siempre fue el dilema de que ‘Messi camina’. Y no, Messi observa. Mientras recorre el campo, va mirando. Él va mirando dónde está el charco de agua”, complementó.