Lionel Messi suma un nuevo premio: es elegido como el MVP de la Major League Soccer

El argentino Lionel Messi, estrella del Inter de Miami, ha sido reconocido este viernes con el premio al Jugador Más Valioso (VP) de la Major League Soccer.

El ganador de ocho Balones de Oro obtuvo un 38,43% de los votos, superando al colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (33,70%) en un galardón que sólo considera las actuaciones en la temporada regular.

El capitán albiceleste brilló en esta campaña con 20 goles y 16 asistencias en sólo 19 jornadas, un aporte clave para que el Inter se proclamara por primera vez campeón de la fase regular con un récord de puntos.

Más atrás aparece el brasileño Evander (9,24%), del Portland Timbers en el tercer lugar. En el cuarto, el belga Christian Benteke (7,10%), del DC United, y en el quinto el uruguayo Luis Suárez (2,17%), el gran socio de Messi en Miami.

Inter Miami destacó esta distinción para Messi de parte de la MLS con un video en sus redes sociales. A través de una publicación en X se pudo ver a muchos niños y jóvenes de la Academia del Club dando los motivos por los que el argentino se llevó el MVP de la liga. También hubo palabras del propio ‘10′ manifestando su orgullo por el premio.

“Primero, gracias por las palabras, el recibimiento. La foto que hicimos juntos estuvo buenísima así que gracias por eso. La verdad es un honor para mí poder recibir este premio en mano de todos ustedes. Es un orgullo verlos entrenar. Me hace muy feliz estar día a día acá. Soy muy feliz estando en esta ciudad, en este club que está en crecimiento”, comentó el transandino.

“Tengo la suerte de verlos a todos. En algún momento me he cruzado con casi todos. Con algunos hemos entrenado. Es un placer verlos crecer día a día. Les invito a que sigan peleando y luchando por sus sueños. Me hubiese gustado recibir este premio en otra situación, el poder jugar la Final el siguiente sábado. Pero de eso se trata también el futbol, de superarse día a día”, añadió.

“Nosotros teníamos una ilusión muy grande por ser campeón de la MLS este año. No pudo y el año que viene volveremos con más fuerza a intentarlo otra vez. De eso se trata para ustedes y sobre todo ahora que son chicos. Pelear por sus sueños, esforzarse, luchar por lo que uno quiere. Que a la larga el sacrificio, el esfuerzo tiene su recompensa”, continuó.

“Así que nada, sigan de esta manera, que el club los sigue apoyando porque están en un momento de mucho crecimiento, de muchas posibilidades. Creo que ustedes se dieron cuenta de cómo cambió la Academia en este último año y medio. Y no tengan duda que van a seguir siendo de esta manera y van a tener todas las posibilidades para que ustedes luchen por sus sueños. Así que nada, muchísimas gracias y es un honor una vez más estar acá con ustedes. Gracias”, cerró Messi.

El Premio Landon Donovan al MVP de la MLS se entrega al mejor jugador de la temporada regular, por lo cual no incluye actuaciones en los Playoffs. Los directivos de la liga estadounidense seleccionan un total de cinco jugadores para que se lleve a cabo una votación con los capitanes y entrenadores de todos los equipos y con periodistas especializados.