Lionel Scaloni recuerda su explosivo llanto tras consagrarse campeón con Argentina en Qatar

Argentina al fin pudo celebrar el título de un Mundial. Una competencia que resultó ser especial para Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste. Una vez que se concretó la victoria sobre Francia en los lanzamientos penales, el DT estalló en lágrimas de emoción por lo sucedido.

Este hecho sin duda llegó a los hinchas como una muestra del sentimiento que había puesto el adiestrador en conseguir la meta que en los 120 los galos pusieron en duda hasta el último minuto.

Más especial lo hace el hecho de que Scaloni haya sido el entrenador más joven en dirigir en Qatar 2022 con 44 años y luego de llegar a la cabeza de la Albiceleste después de que Jorge Sampaoli dejara el cargo tras el Mundial de Rusia 2018.

Tras ello, Scaloni debió afrontar como interino los siguientes duelos hasta que en noviembre la Federación de Fútbol de Argentina lo terminara confirmando como técnico oficial, situación que ahora, más que nunca, es aplaudida.

Con él en el banco la selección transandina consiguió clasificar al Mundial sin complicaciones y de paso se quedó con la Copa América de Brasil 2021 venciendo al anfitrión en la final, poniendo fin a una sequía de 28 años sin títulos a nivel adulto.

Todo esto fue coronado con la Copa del Mundo y en un homenaje en Pujato, lugar en el que nació, el DT aprovechó la oportunidad para explicar por qué tuvo esa reacción tras transformarse en campeón.

“En ese momento venía Leandro Paredes de frente y lo vi llorando y ahí ya supe la magnitud”, comenzó señalando. “Estaba conteniendo algo que ya era momento de soltarlo. Fue un momento muy lindo”, añadió.

“Es el triunfo de todos. De ningún club ni de otro, sino de todo el país. Esta selección jugaba por y para la gente, no veo otra cosa que no sea jugar para todos ustedes. Es emocionante y gratificante”, continuó el seleccionador.

“Cuando vimos esto, la verdad es que no tiene palabras. Agradezco, me olvido de mi familia, pero lo dijimos todos: sin familia, no sería lo que soy ahora”, concluyó.