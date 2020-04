El fútbol cambia reglas aprovechando la pandemia: las manos, los penales y el VAR

En medio de la detención del fútbol mundial por la pandemia del coronavirus (salvo en contadas excepciones), la International Board (IFAB) dio a conocer los cambios en el reglamento de cara a la próxima temporada, modificaciones que comenzarán desde el próximo 1 de junio, independiente a que los torneos de la actual campaña se sigan desarrollando después de esa fecha por el aplazamiento de partidos.

El concepto de mano

En el caso de que el atacante toque el balón con la mano de manera fortuita únicamente conllevará sanción si la jugada acaba de inmediato en gol o en una ocasión manifiesta de gol a favor del atacante o de su equipo. Ejemplo: si tras tocar con la mano la pelota, este se desplaza una distancia muy corta o se dan pocos pases. Además, con el fin de determinar claramente la infracción por mano, se establece el límite del brazo en el punto inferior de la axila. La infracción por mano voluntaria por parte de un defensa se considerará como tal a la hora de determinar una posición de adelanto.

Penales

Si el arquero infringiera las reglas de juego, pero el balón no entrara en el arco o rebotara en los palos o el travesaño, no se repetirá el tiro a menos que la falta del arquero influyera claramente en el ejecutante. Si se sancionara al arquero y se repitiera el disparo, se advertirá al meta por una primera infracción (ya sea en medio del partido o en una tanda) y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de cometer más infracciones. Las tarjetas amarillas mostradas durante el juego (incluso en el alargue) no se tendrán en cuenta en la tanda de penales. Si se le mostraran a un mismo jugados dos amarillas, una en el partido y otra en la tanda, constará en el acta del árbitro como dos amonestaciones, pero no como expulsión. En el caso de que el arquero y ejecutante de un penal infringieran las reglas al mismo tiempo, se sancionará al lanzador.

El VAR

La IFAB dice que será necesaria una sola señal de televisión para realizar una revisión basada únicamente en el VAR. Siempre que el incidente que se vaya a revisar sea susceptible de consideraciones subjetivas, el árbitro lo debería revisar en el monitor que está a ras de cancha, es decir, analizar las repeticiones en el área de revisión. Otro punto a considerar es que afirman que no se pueden facilitar el acceso al audio de las conversaciones del VAR (como se ha pedido en Chile y ha sucedido en la Copa Libertadores, por ejemplo). Así, se instan a las federaciones que mejoren los métodos de comunicación existentes para conseguir que se entienda mejor el procedimiento del videoarbitraje.

Otros

La International Board también aclaró que, pensando en las próximas temporadas, estudiarán las normas de los fuera de juego para “fomentar” un fútbol más ofensivo. También trabajan en evitar las conmociones cerebrales y fomentar una actitud de juego limpio.