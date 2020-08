Los clubes no aprueban los fichajes ni a los médicos

El primer consejo de presidentes que lideró Pablo Milad en su calidad de máxima autoridad tuvo una duración de más de 10 horas. En la cita, el timonel debió lidiar con una serie de aprobaciones y rechazos que marcarán el retorno del fútbol en pandemia, en una fecha que se espera definir la próxima semana. Fue una cita tensa, compleja: muchos de los elencos que lo respaldaron en la elección de hace menos de siete días, fueron en contra de las ideas que planteó en su primera reunión a cargo del balompié local.

La comisión médica fue la primera propuesta que recibió la negativa de los timonel. No será incluida al reglamento, luego de obtener solo 23 votos de aprobación, ocho rechazos y 19 abstenciones, de los 4/5 requeridos. La directiva usó sus facultades para ingresarla de manera temporal al reglamento durante la pandemia. Tampoco se logró rebajar la cantidad de minutos que se le exigirá a los juveniles nacidos en 1999. La medición continuará en el 70%, y no el 50% propuesto. ¿Fichajes? No habrá en el corto plazo, pues tampoco se adelantó a la novena fecha según la intención enviada a los elencos. La ventana recién se abrirá en siete fechas más, entre la 17 y la 21. Everton, que perdió a Patricio Rubio rumbo a Perú, por ejemplo, no podrá sustituirlo en el corto plazo.

Sí se aprobó que los clubes puedan realizar cinco modificaciones por encuentro. Con el fin de no afectar la continuidad del juego, las sustituciones deberán realizarse en tres tandas.

También se visó el control que existirá sobre los clubes que deberán acreditar mensualmente mediante un certificado los kits que exigen los protocolos. La Sociedad Chilena de Medicina del Deporte actuará como garante. En cada duelo también habrá un director deportivo que será el encargado de controlar el ingreso de las delegaciones, tomar la temperatura a los futbolistas, entre otras funciones. Los castigos anticovid se postergaron para el próximo consejo.