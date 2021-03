Los cruzados sacan pecho: “El equipo demostró que tiene mucho espíritu”

Universidad Católica le dio vuelta el partido a Colo Colo y se quedó con la Supercopa este domingo en el Estadio Nacional. Los cruzados terminaron imponiéndose por 4-2 acabando con las ilusiones albas y, tras el encuentro, todo fue alegría en el plantel precordillerano.

“Fue un partido diferente a la anterior Supercopa. Nos golpearon arrancando el segundo tiempo pero el equipo demostró que tiene mucho espíritu. Fuimos en busca de la victoria, el esfuerzo que se hizo fue impresionante. Estoy seguro que este es el camino. Gustavo Poyet metió sus matices. El equipo va a tener otra cara. Gustavo de a poco nos ha ido metiendo sus ideas. Esto es mucho trabajo, a medida de los partidos y entrenamientos agarraremos su idea”, analizó Matías Dituro en TNT Sports luego de la victoria.

Por su parte, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, destacó el trabajo del nuevo director técnico cruzado. “Hay que destacar como leyó el partido el profe. Lleva diez días entrenando, es un gran mérito”, dijo.

“Estamos en un proceso nuevo, tenemos que conocer nuevas ideas. Esta semana tratamos de hacer dos o tres cositas para afrontar este partido. Fueron seis o siete entrenamientos donde el técnico nos empezó a conocer un poco. Es poco tiempo, pero así y todo hicimos un buen partido”, comentó Fernando Zampedri.

Quien finalizó el análisis, en conferencia de prensa, fue el piropeado DT del conjunto precordillerano, Gustavo Poyet: “Siempre es bueno ganar copas. Une, junta. Hace que los jugadores se vuelvan más amigos. Para los nuevos, incluidos nosotros, es muy importante formar parte de esa celebración”.

“Lo más importante es la reacción. No es una forma de ganar cualquiera, estando en una final 2-0 abajo, darlo vuelta y demostrar las ganas que tiene este equipo de seguir siendo campeón. Me llevo la imagen de un equipo que no se dio por vencido. Me representaron en la cancha, estoy agradecido de todos”, sentenció el uruguayo.