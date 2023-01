Los detalles de la oferta que prepara el Milan para fichar a Darío Osorio

A primera hora de este viernes, La Gazzetta dello Sport, uno de los principales medios deportivos de Italia, adelantaba el interés del siete veces campeón de la Champions League por contar con los servicios del canterano estudiantil. Destacaban su juventud y la experiencia que ha logrado en el primer equipo de Universidad de Chile. “Joven de 18 años. Extremo ofensivo zurdo, veloz y técnico que actualmente milita en Universidad de Chile y ya debutó en el primer equipo”, decía el medio. “Osorio está emergiendo y ha atraído la mirada de muchos clubes europeos, incluyendo a la rojinegra que siempre está a la vanguardia cuando se trata de explorar nuevos talentos”, agrega el periódico.

Lo cierto es que los rossoneri ya tienen sobre la mesa la oferta que enviarán al Centro Deportivo Azul: seis millones de euros para quedarse con el 80% del pase del nacido en Hijuelas. Le realizarán un vínculo por los próximos cuatro años.

En La Cisterna aseguran que aún no han recibido ningún documento que acredite el interés. Sin embargo, Mauricio Pellegrino, en conferencia de prensa, ya recibía el golpe de lo que significaría la partida de uno de sus mejores futbolistas. “Si va a llegar una oferta de afuera muy importante, no tengo mucho que decir. El fútbol sudamericano siempre depende de lo que hacen los clubes de Europa. La verdad es que hay poco que hacer, pero debemos estar preparados por si llega a ejecutarse el traspaso”, apuntó el DT.

A pesar del incierto panorama, el técnico tiene la esperanza de contar con la joya azul y le dejó un mensaje previo a su retorno a la U. “Espero que él y sus compañeros vengan a aportar. Siempre el futuro de los jóvenes depende de las ganas que tengan de aprender. Para mí el potencial de cualquier persona parte de la ilusión por mejorar. Y estos jóvenes, sin duda que tienen condición. Bajo este frente deben llegar, porque han trabajado muy poco con nosotros”, destacó el adiestrador.

Osorio ya transmite que se siente preparado para dar el salto. No le teme a la poca experiencia que ha sumado como futbolista profesional, situación que ha llevado a que muchos jugadores chilenos se pierdan en otras ligas. “Es que creo que eso depende de la mentalidad de uno. Si uno está preparado para dar el salto, no te tiene por qué ir mal. ¿Si yo estoy preparado para dar el salto al extranjero? Sí, estoy preparado para dar el salto, pero no estoy desesperado por salir de la U. Trato de seguir trabajando para ir agarrando confianza”, dijo en entrevista a La Tercera, en julio del año pasado.

Desde la dirigencia, sin embargo, el escenario de una posible partida de Osorio se venía trabajando. Alistaban los pasos a seguir frente al interés que despierta hace varios meses uno de los pilares de la Rojita de Patricio Ormazábal. Michael Clark, el presidente, se refería a una eventual partida del 11 azul y Lucas Assadi, otros de los jugadores de proyección del club.

“Assadi y Osorio son jugadores valiosos para la U. Hoy están con la Sub 20 y seguro que si mantienen el rendimiento que han tenido hasta ahora, despertarán el interés de muchos equipos en el extranjero”, decía el empresario. “Nosotros queremos lo mejor para cada uno de nuestros jugadores y, como consecuencia de ello, para nuestro equipo. Ojalá podamos tenerlos por un buen tiempo más en el club, pero también hay que entender que frente a una propuesta de un club extranjero hay intereses de los propios jugadores que deben ser, también, evaluados cuando llegue ese momento. Lo que sí puedo asegurar es que la U no va a regalar a ninguno de sus jugadores”, agregaba la cabeza del club.

Gutiérrez, con oferta azul

Ayer, la dirigencia siguió trabajando en el arribo de Felipe Gutiérrez, el exvolante de Universidad Católica que llegaría como jugador libre. El Pipe ya tiene sobre la mesa la oferta del club de La Cisterna para fichar por la temporada 2023. Solo falta que de el sí para que se integre a los trabajos de la U, pese a que el jugador sigue esperando un ofrecimiento desde el exterior.

En tanto, el plantel que dirige Mauricio Pellegrino viajó a la Región de Valparaíso para concentrarse de cara al duelo frente a Unión Española, por la segunda fecha del Torneo Nacional. En la última práctica en el CDA, el argentino probó la siguiente oncena: Campos; Gómez, Domínguez, Zaldivia, Castro; Ojeda, Poblete, Mateos; Huerta, Palacios y Fernández.