Los errores garrafales de Pereyra que le regalaron el triunfo a Colo Colo

Era un final entre dos equipos que luchan por salvarse del descenso. Coquimbo Unido visitaba el estadio Monumental para enfrentar a un Colo Colo que si bien es penúltimo, todavía no puede librarse del fantasma de la Primera B. El Cacique comenzó el partido con 30 puntos mientras que el cuadro Pirata, con tres partidos menos, lo hacía con 27 puntos. El empate no le servía a ninguno.

Sin embargo, ese parecía ser el resultado final tras 90 minutos en Macul. En un disputado cotejo, los del puerto se colocaron en ventaja a los 19′ tras centro de Nicolás Berardo y un cabezazo en el área chica de Diego Vallejos, que ingresó por el segundo palo ganándole la marca a Gabriel Suazo.

Colo Colo respondió rápidamente. Al minuto siguiente una gran jugada individual de Pablo Solari por la derecha culminó con Gabriel Costa anotando la paridad desde el centro del área. Ninguno de los dos equipos cedía en su afán por no perder el partido.

Ya para el minuto 90′ el marcador aún no se movía. Héctor Jona, de discutible desempeño, señaló cinco minutos de adición. Precisamente cuando se jugaban los últimos sesenta segundos, Federico Pereyra bajó a Javier Parraguez sin necesidad. El delantero albo no presentaba ningún peligro para los Piratas, pero el defensor de todas maneras lo contuvo ilegalmente.

Fue desde ese tiro libre donde nació el 2-1 final para Colo Colo. Pablo Mouche sirvió desde tres cuartos de cancha y Parraguez apareció por el segundo palo, libre, para marcar tan importante gol. Y como si no le faltara suspenso a un compromiso de por sí tenso, el tanto se anuló en primera instancia por un offside. La repetición, no obstante, mostraba otra cosa: Parraguez estaba absolutamente habilitado por otro gravísimo error de Pereyra, que no respetó la línea del fuera de juego hecha por su equipo. El 29 de Coquimbo habilitó al 9 de Cacique y validó el gol.