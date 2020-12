Los piratas van por el tesoro: Coquimbo está en semifinales

El fútbol chileno vuelve a una semifinal continental. Coquimbo Unido sigue agrandando uno de los mejores capítulos de su historia. Una derrota con sabor dulce. Perdieron 0-1 con Junior, pero el factor de los goles de visita le permite a los piratas aspirar a la final de la Copa Sudamericana. Costó. Sudaron mucho. Pero la satisfacción es tan grande como el puerto.

La victoria 1-2 lograda en Barranquilla, la semana pasada, dejó en una expectante situación a los aurinegros para seguir estirando el cuento de hadas. Para la revancha, el único cambio que hizo el Coto Ribera fue por la banda derecha, ubicando a Gatica en lugar de Espinoza. Y tal como en el partido de Colombia, Junior estaba aquejado por un brote de Covid. En la banca solo tenían a dos jugadores.

Como si se tratara de un copypaste del duelo de ida, el Tiburón abrió la cuenta gracias a un penal cometido por Matías Cano. El arquero comete falta y el juez peruano Carrillo sanciona. Miguel Borja puso en ventaja a la visita luego de siete minutos de juego. Junior requería de otro gol para remontar la eliminatoria, una con tintes épicos por el contexto.

Más allá de que el marcador global les favorecía, a Coquimbo le costaba plantearle el partido a un rival complejo. No generaban ocasiones de gol, mientras Farfán y Abrigo, los revulsivos del equipo, no explotaban. A la larga, no tuvieron remates al arco en los primeros 45 minutos. Para el complemento, la recta final y decisiva de la eliminatoria, se generaron fisuras en ambos cuadros y se vio más peligro en las áreas. El meta Cano se mostraba enojado con sus zagueros por los espacios que dejaban para que Junior dispare a puerta.

El duelo estaba para cualquiera. Podía pasar cualquier cosa. Farfán era la carta para Coquimbo, quien luego tuvo como acompañante a Palacios, el hombre de los goles en la Copa. Pero por el otro, había que tener atención con Borja. El reloj corría y la tentación de Coquimbo para cerrar el partido y atrincherarse era mucha. La semi estaba ahí. En el tiempo añadido, el argentino Cano tuvo una gran atajada, tan valiosa como un gol. Coquimbo Unido está en una instancia histórica a puro corazón.

El rival en semifinales será Defensa y Justicia, el Halcón de Varela que lidera Hernán Crespo, que dejó en el camino a Bahía. Pase el que pase, la Sudamericana tendrá un finalista inédito. Los filibusteros quieren el tesoro mayor.

Ficha del partido

Coquimbo 0: Cano; González, Pereyra, Osorio; Gatica (64′, Villagrán), Manríquez, Aravena, J. Salas; Farfán, Vallejos (75′, Palacios) y Abrigo (88′, Arace). DT: J. J. Ribera.

Junior 1: Viera; Viáfara, Rosero, Mera, Hinestroza; Didier Moreno, Sánchez; Daniel Moreno, Gutiérrez, Cetré; y Borja. DT: L. Perea.

Gol: 0-1, 7′, Borja, de penal, tras falta de Cano.

Árbitro: V. Carrillo (PER). Amonestó a Cano, Aravena, González; Sánchez, Gutiérrez, Mera.

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sin público.