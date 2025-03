“Los que duden de Pellegrini pueden pedirle perdón”: en España alucinan con el triunfo del Betis sobre Real Madrid

El Real Betis de Manuel Pellegrini lo dio todo este sábado contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti y terminó llevándose el premio máximo. Los verdiblancos se impusieron por 2-1 en una sólida actuación en casa, situación que desató los halagos en la prensa española.

Estadio Deportivo, por ejemplo, escribió que “el Real Betis Balompié hizo un auténtico partidazo contra el Real Madrid al que derrotó por 2-1 gracias a los goles de Johnny Cardoso e Isco que anularon el inicial de Brahim. Actuación coral de los jugadores del Real Betis que dieron el mejor nivel de la temporada frente a un rival que aspira a ganar LaLiga. Los más destacados fueron Isco, Johnny Cardoso y Bartra”.

Más adelante, en específico sobre el DT chileno, le entregaron como nota un 9 indicando que “los que duden del chileno pueden pedirle perdón. Puso a los mejores futbolistas que tiene y le ganó al Real Madrid jugando de tú a tú. Refrescó bien el equipo con cambios quitando a los jugadores que estaban más cansados. La clasificación europea está más cerca y el equipo llega lanzado a la recta final de temporada y recuperando a los lesionados”.

El Desmarque, por su parte, resumió: “El Real Betis, con el mismo once que presentó ante el Getafe la pasada semana, consiguió una importantísima victoria (2-1) en un encuentro en el que, tras superar un primer cuarto de hora complicadísimo, firmó una actuación sobresaliente”.

Sobre el Ingeniero escribieron que “la valentía -casi- siempre tiene premio. Manuel Pellegrini entendió que su equipo debía presionar alto, sin temor al contragolpe, y fue capaz de superar al Real Madrid casi durante todo el encuentro. Una victoria que vale tres puntos, sí, pero que le permite dar un paso de gigante en la pelea por Europa”, resaltaron. Además, le entregaron una 8 como nota.

Pellegrini celebra

Con esta victoria Manuel Pellegrini consiguió dejar atrás una racha de 13 años sin poder sumar de a tres contra el Real Madrid. Tras el duelo, el chileno comentó que se trató de “un partido más que completo ante el rival tan difícil que teníamos enfrente”, analizó en la conferencia de prensa posterior.

“Lo fundamental fue no haber cambiado nada (...) En los momentos complicados hay que tener la convicción de saber cuál es la ruta que debe tener el equipo de acuerdo a los entrenamientos. El no cambiar nos hizo justamente poder superar los últimos partidos”, enfatizó el Ingeniero.

“Estoy contento por el triunfo, por la personalidad y por la hinchada del Betis”, agregó.

Por último, valoró la victoria desde lo colectivo, reconociendo el buen trabajo de su capitán. “Isco baja muy poco su rendimiento de acuerdo a lo que es capaz. Contagia al equipo, no sólo en la calidad técnica, también en la entrega física que tiene todo el partido. No me centraría en un hombre, me centraría en el funcionamiento colectivo (...) En términos generales dominamos el partido nosotros”, apuntó.