Luciano Pons adelanta la visita de la U a Everton: “Queremos terminar la primera rueda punteros”

Una de las maldiciones que ha tenido Universidad de Chile en este torneo es su rendimiento como local. En siete encuentros jugados lleva dos triunfos, cuatro empates y una derrota. Todo lo contrario a cómo se ha desempeñado como visitante: en siete partidos disputados, posee seis ganados y un sólo empate (ante Palestino).

Por lo mismo, pese a que en sus últimos dos encuentros no han podido saborear una victoria, mantienen la ilusión intacta para su compromiso con Everton en Viña del Mar. Noventa minutos que los pueden ratificar como los líderes de las quince fechas iniciales (aunque dependen de los resultados que obtenga Coquimbo Unido) y permitirles una intertemporada más tranquila.

“Ojalá que podamos sacar los tres puntos, como la mayoría de las veces que nos ha tocado de visitantes, y terminar la primera rueda punteros, como queremos”, revela Luciano Pons.

“Creo que es la identidad de juego, manejar el partido y controlar el ritmo. Es algo que nos identifica mucho como visitantes y nos hacemos fuertes y sacamos muchos puntos”, sostiene el transandino.

El mismo que reemplazará a Cristian Palacios en la delantera que parará el técnico Gustavo Álvarez en la Ciudad Jardín, ya que el uruguayo se encuentra lesionado. ¿La dolencia? Posee una inflamación en la zona isquiotibial de la pierna izquierda y si bien por ahora se descarta un desgarro, se prefirió dejarlo fuera para que -junto con el receso- se recuperara completamente.

Cabe recordar que Pons le ganó la pulseada a Nicolás Guerra en la lucha por ser el segundo centrodelantero en el esquema del nacido en Lomas de Zamora, por lo que el formado en el Centro Deportivo Azul ya está pensando en una salida negociada durante la pausa invernal.

Universidad de Chile enfrentarán a los Ruleteros en el estadio Sausalito, este domingo a las 12.30 horas, y buscará -aparte de los tres puntos- recuperar su capacidad goleadora, la cual disminuyó ante Católica y Ñublense (sólo marcó un gol).

“A pesar de los dos últimos resultados, el equipo ha mantenido una identidad. Ha creado situaciones de gol, pero no hemos convertido. De todos los partidos que hemos jugado, siempre pudimos anotar y solo en el último no pudimos, así es que hay que afinar la puntería y anotar cuando nos llegue la oportunidad”, dijo el argentino. “Aparte de los resultados de los últimos partidos, que no fueron los que queríamos, el equipo mantiene la misma identidad, crea muchas ocasiones de gol y solo queda afinar la puntería”, concluyó Luciano Pons.