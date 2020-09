Luis Mena: “Nos sorprendemos con Paredes, pero en el Milan Zlatan acaba de renovar contrato”

Luis Mena analiza el Superclásico del domingo con cierta permisividad. El histórico defensa albo, hoy técnico de la categoría Sub 17 del Cacique intenta comprender por qué el duelo más esperado del año estuvo muy lejos de las expectativas que se tenían. “Fue bajo. Es entendible. A mí me gusta mucho ver fútbol, y cuando se reactivaron las ligas hubo varios partidos bajos. Sí era entendible que los partidos no fueran de tan alta intensidad en el inicio. En todos los partidos que me ha tocado ver hay chispazos. Es parte de la vuelta a la actividad después de estar parado tanto tiempo”, explica el Multicampeón, quien protagonizó la nueva edición de El diván del Kily, de El Deportivo de La Tercera.

¿Qué indica que Paredes, a los 40 años, siga siendo figura en un partido como este?

Yo me saco el sombrero. Esteban muestra toda la calidad que tiene, la jerarquía que tiene. No es fácil jugar a los 40 años un Superclásico y marcar récords. Hay que disfrutarlo. Así como todos hablan de Messi, de Cristiano, que están en una etapa cúlmine de sus carreras, a Esteban hay que disfrutarlo en lo que le queda de carrera. Seguramente le debe estar pesando la edad, soportar el trajín de los 90 minutos, pero en los que está, los aprovecha. Es increíble y habla muy bien de su cuidado.

¿No habla mal de un nivel de una competencia que no produce jugadores nuevos?

Depende de cómo se le mire. Nos sorprendemos por Esteban, pero en el Milan Zlatan Ibrahimovic, con casi 40, acaba de renovar contrato y está llevando al Milan a un lugar que hace rato no lo tenía. Depende de cómo se mire. Uno tiene que seguir aprendiendo de ellos. Los jóvenes tienen que sacarle el máximo provecho a Esteban. Tienen que disfrutarlo.

¿Paredes se puede retirar cuando quiera?

Absolutamente. Con todo lo que ha ganado, el cariño de los hinchas... Tiene una carrera envidiable como goleador.

¿Qué le pasa a este Colo Colo, que está tan abajo en la tabla? ¿Recuerda haber vivido algo así?

Hubo un momento que vivimos con Tocalli en que estuvimos complicados. Si perdíamos con Ñublense, en el Monumental, quedábamos muy complicados y me acuerdo que en el entretiempo el profe Hugo dice que ya no va más y que nosotros lo convencimos, salimos con todas las pilas y ganamos. Nos dio un envión anímico importante, entramos a playoffs y salimos campeones. Es difícil, pero hay un plantel de mucha jerarquía.

Cuesta explicárselo por el plantel que tiene Colo Colo. Llegaron Fuentes, Blandi, el regreso de Fernández...

Es difícil analizar por la categoría del plantel. Es duro. También hay que ver que este año ha sido muy irregular, hubo un cambio de técnico, vino la pandemia. Esperemos que en esta seguidilla de partidos Colo Colo enfrente los partidos de otra manera, que vaya teniendo ese roce futbolístico para conseguir los triunfos que se necesitan.

Colo Colo tiene experimentados, ¿faltan que esos líderes golpeen la mesa y cambiarle el rumbo?

Pienso que lo están haciendo. Tuve la fortuna de jugar con muchos de ellos, conozco la calidad que tienen y quieren jugar sí o sí. Estando en esta situación lo único que quieres es jugar. Colo Colo tiene un plantel de mucha jerarquía, que tiene que poner esa experiencia para salir de esto.

¿Cómo solucionaría el tema de Leo Valencia?

Es difícil opinar cuando uno no sabe bien todo el contexto. Lo único es que ojalá se solucione, pensando en la familia del jugador y también en él mismo. Hay que darle el apoyo institucional, por el bien de las dos partes. Que se solucione rápido.

¿Tiene que salir del equipo Valencia hasta que se solucione?

No soy quién para decir si tiene que salir o no. Es difícil dar una opinión certera. Cuando uno no lo sabe, es mejor no meterse.

De los 11 jugadores que iniciaron el Superclásico, 10 no se formaron en el club. ¿Cómo hay que interpretar ese síntoma en un club que está acostumbrado a sacar jugadores?

No solamente en Colo Colo, en la U también. Hace un tiempo se empezó a trabajar en esa mirada. Hay un proyecto que se llama 60/40, para que de aquí al centenario de Colo Colo se llegue a un 60 por ciento de jugadores formados en casa en el primer equipo. Vamos bien encaminados, porque hay generaciones a las que se les está dando esa potencialidad y las herramientas para que lleguen bien preparados al primer equipo. Hay buenas generaciones: la 2001, 2002, 2003. En ese margen están las fichas puestas para ser el recambio de Colo Colo. No es de un día para el otro pero siento que es la oportunidad para que se hagan un camino. Colo Colo seguramente va a ir rotando, habrá lesiones, suspensiones, y estos chicos están en el primer equipo. Hay que hacerle entender a la gente que este proceso no es de un día para el otro. Queremos fortalecer a cada uno de los niños. Hay un grupo multidisciplinario para apoyarlos y que sean los jugadores del recambio.

Luis Rojas se va de la U sin jugar mucho. ¿Que opinión le merecen ese tipo de casos y cómo trabaja Colo Colo para evitarlo?

Todos los que pasamos por el fútbol formativo de Colo Colo queríamos jugar en Colo Colo. Trabajamos en que se identifiquen, que quieran jugar por Colo Colo. Eso es lo primero que nosotros queremos inculcarles. Después los rodea un ambiente complicado que es el de los representantes, hay scoutings por todos lados y ahí estamos los entrenadores para ayudar en su formación y para que puedan hacer sus primeras armas acá.

¿Se ve dirigiendo al primer equipo en el mediano plazo?

No quiero sonar que uno se candidatea. Es un sueño dirigir a Colo Colo, pero uno tiene que prepararse bien, hay que ir paso a paso quemando etapas. Es importantísimo aprender día a día, capacitarse. Con la pandemia he tratado de sacar el máximo provecho en seguir capacitándome. Lo importante es formar uno su camino, su metodología, porque el copypaste es lo peor que puedes hacer. Espero, el día de mañana, tener el desafío del primer equipo.

¿Sería Luis Mena el Marcelo Gallardo de Colo Colo?

Lo que hace Marcelo Gallardo en River es digno de imitar. Generaron un proyecto maravilloso para volver a posicionar al club como uno de los más fuertes de Latinoamérica.

¿Luis Mena entrenador es obsesivo como Bielsa o relajado como el Bichi?

Me gusta el equilibrio. Soy exigente a la manera de entrenar. Soy equilibrado, pero le agradezco a Claudio todo lo que me enseñó cuando fui jugador. También me marcó cómo ser entrenador. Me enseñó que el futbolista es un ser humano común y corriente, que hay que estar cerca de él, de su entorno, porque cuando el futbolista está feliz rinde mejor.