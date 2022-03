Luis Roggiero, bajo la lupa de gerentes deportivos: “Necesita ser asesorado”

El lunes 20 de septiembre de 2021, Universidad de Chile confirmó la llegada de Luis Roggiero al club. El ex gerente de Independiente del Valle arribaba a Chile tras extensas negociaciones. La misión del denominado “cerebro” del club ecuatoriano era estabilizar una institución que lleva cinco años sumida en la irregularidad y al borde del descenso. Muchos técnicos, un desfile de futbolistas y malos resultados han sido la tónica en el último lustro.

La temporada pasada, la U se salvó del descenso en los descuentos. Historia más que conocida. Poco se le apuntó al ecuatoriano en ese momento, pues arribó en medio del proceso. Claro que de ahí en adelante las cosas cambian. En Azul Azul apostaron por darle autonomía en la toma de decisiones. Arma y desarma. Así llegó Santiago Escobar, antecedido de buenas campañas en la Universidad Católica de Ecuador. Los primeros temblores fueron las salidas de Ramón Arias y Joaquín Larrivey, pero al poco tiempo el tema fue sellado.

Lo cierto es que la figura de gerente deportivo ha tomado protagonismo en los clubes grandes del fútbol chileno. Chilenos, extranjeros, economistas, exfutbolistas, matemáticos y hasta exentrenadores han tomado la responsabilidad de armar planteles asumiendo toda la responsabilidad. Hoy, a casi 15 años desde que se instauró esa figura en Chile, solo José María Buljubasich, de Universidad Católica, cuenta con un proceso avalado por los resutados. Sus inicios, sin embargo, fueron complicados. Más de un fanático cruzado olvidó su condición de ídolo y lo insultó pidiendo su salida.

Frente a tal escenario, ¿cómo trabaja un gerente deportivo? La figura varía dependiendo de la institución. En conversación con El Deportivo, Óscar Meneses y Juan Gutiérrez detallan las funciones del cargo. También aterrizan a Roggiero, a quien piden que se le deje trabajar con tranquilidad.

Luego de las primeras dos fechas, se pensó que las aguas estaban calmas en el CDA, pero tres derrotas al hilo, incluida la humillante derrota en el Superclásico, llevan de vuelta los fantasmas a La Cisterna.

Sin ir más lejos, algunas decisiones tomadas por el director ya coparon la paciencia de históricos. “No tienen idea de qué es Universidad de Chile”, dijo hace algunos días Héctor Hoffens a La Tercera . ¿Qué modelo busca la U? Escobar no ha puesto su cargo a disposición, pero sabe que una derrota en la próxima fecha lo pone en un escenario muy desfavorable frente a la dirigencia.

“En los clubes grandes no hay tiempo”

Óscar Meneses, gerente deportivo de Audax Italiano entre 2008-2016 y de Colo Colo entre 2016-2017, conoce bien la diferencia entre estar en un club con una caja de resonancia menor y uno que hace ruido. Por eso, detalla cuál es la labor del cargo y expone sus apreciaciones.

“Hay dos formas de ver esto. Una es que el club tenga una política preestablecida y elija a una persona para llevarla a cabo. La otra, es que sea Roggiero quien presenta un plan y la U lo crea a rajatabla. Ahí vale preguntarse, ¿quién decidió el modelo?”, arranca diciendo.

Basado en su experiencia, dice que es distinto estar en Independiente del Valle que en la U. “En ese tipo de clubes uno tiene el tiempo y espacio para desarrollar el trabajo, porque nadie te exige ser campeón. Las metas pueden ser a mediano plazo, de cinco años para arriba”, asegura.

Sin duda, la fanaticada azul no está dispuesta a esperar ese periodo, que es lo mismo que lleva Universidad de Chile sin levantar el trofeo del Campeonato Nacional. “En los clubes grandes no se puede”, tiene claro Meneses.

Haciendo comparaciones, cuenta que cuando llegó a Colo Colo, nunca tuvo la intención de replicar lo hecho en Audax, ya que sabía que la premura del tiempo le pasaría la cuenta: “La necesidad de lograr torneos te obliga a traer jugadores de buen nivel. Cuando tienes recursos puedes optar a ello”.

De esta forma, explica que es un creyente de que los clubes deben tener requerimientos a la hora de armar los planteles que vayan más allá del entrenador de turno. “Un gerente deportivo debe construir el equipo en base a las políticas institucionales, porque a veces el entrenador dura seis meses”.

Meneses cree que si la dirigencia de Azul Azul optó por darle tiempo a Roggiero, es desproporcionado cuestionarlo en la quinta fecha. “Llegó con la espalda de un proceso espectacular en Ecuador”, asegura.

De todas formas, no desconoce que la U refleja una imagen preocupante: “Deberían preguntarse si en sus condiciones actuales tienen tiempo para esperar que funcione”.

Óscar Meneses en su periodo como director deportivo de Colo Colo. (Imagen de archivo)

Para hacer un símil en el país, el otrora futbolista rememora como fue el proceso de la UC en el periodo anterior a los títulos recientes. “Si quieren replicar lo hecho por Independiente del Valle deben aguantar los momentos duros. En la Católica todos cuestionaban a Buljubasich hasta el 2014″.

“Solo vemos la cabeza del iceberg”

Juan Gutiérrez también tiene experiencia como gerente deportivo. Buscando puntos en común en el pensamiento de ambos, coinciden en que es apresurado un juicio a Roggiero y los dos ejemplifican con la paciencia de Universidad Católica.

El ex Colo Colo agrega que lo observable de la figura es solo la punta del iceberg: “Vemos un noveno de todo, que sería el gerente dando la cara, pero para abajo es mucho más amplio. Ahí entran las características del individuo”.

Cuando le pedimos que explique la labor, Gutiérrez expone distintos modelos que existen en el mundo. “Está la forma que asocia históricamente al fútbol mexicano, donde una persona tiene el poder del club y determina quién entra y sale. Otra es la del fútbol inglés, ahí el entrenador es el mánager. La que conocemos nosotros aparece en los últimos años”.

“Es mucho lo que hay que hacer. Se administra todo el capital humano del equipo. También el área formativa es súper importante”, detalla.

Para él, a diferencia de Óscar Meneses, que decía que los entrenadores son pasajeros, es clave que el DT se involucre en el mercado de fichajes: “Yo trabajaba siempre preguntando al técnico y llegando a un consenso”.

El trabajo de Juan Gutiérrez siempre fue en el fútbol chileno. Él no se imagina trabajando afuera de un momento a otro, para hacer la comparativa con Luis Roggiero. “No conozco la idiosincrasia, no me sé todos los jugadores”, asegura.

Cree que al ecuatoriano le falta ser aconsejado. No solo está en un país que no conoce, sino en un club grande. “Tiene un currículum importante. Pero llegar a otro país, encima a un equipo grande, no es para lograr cosas de la noche a la mañana. Necesita ser asesorado”, confirma.

En Universidad de Chile apostaron por darle casi las llaves del club a Roggiero, sin embargo, hay factores, enumerados por Gutiérrez, que limitan su poder. “Debe ajustarse al presupuesto. Un equipo grande debe hacer contrataciones a la segura, pero si faltan pesos...”.

Juan Gutiérrez ha trabajado en la U, Colo Colo y Santiago Wanderers.

Los cuestionamientos al ecuatoriano han ido creciendo. Hoy, tanto él como Santiago Escobar están en el ojo del huracán que azota a la U. “El tiempo de un gerente es mayor al del técnico. Es desproporcionado decir que se debe ir”, cree el ex delantero.

Desde 2018 a la fecha, o sea, cuando regresaron los torneos largos, Universidad de Chile no ha logrado tener un mismo técnico durante toda la temporada. Ni siquiera dos. Año tras año, tres técnicos distintos, por lo menos, dirigen en el CDA. “Se meten en un círculo vicioso, y si te va bien armando y desarmando es casualidad, no parte de un trabajo”, afirma Gutiérrez.

En la U aún no se deciden si van a seguir armando y desarmando. Lo concreto es que Escobar ya está cuestionado y al ser la piedra angular del “proyecto Roggiero”, todas las determinaciones del gerente son observadas con preocupación en la directiva azul.