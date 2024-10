Lula da Silva revienta a la selección de Brasil pese a su triunfo ante la Roja: “No conozco a los jugadores, eso no puede ser”

En Brasil no están contentos con el rendimiento de su selección. Pese a que la victoria sobre la Roja les da un respiro y los coloca en el cuarto lugar, siguen inquietos con lo hecho en las Eliminatorias. De hecho, el presente del Scratch no deja indiferente ni siquiera al presidente. “Hace tiempo que propongo que la selección brasileña tenga jugadores que jueguen en el país. Los dos jugadores que marcaron los goles el jueves juegan en el Brasileirao. Tenemos que dar oportunidades a los jugadores de aquí, no a los llamados del exterior”, lanzó Lula da Silva, en entrevista con la radio O Povo CBN de Fortaleza.

El mandatario apunta a su desconocimiento de los futbolistas que utilizaron contra Chile como una señal de la mala conformación de la plantilla. “Estaba en el sofá viendo el partido y reconocí al arquero (Ederson), al central del PSG (Marquinhos), a Rodrygo y a Raphinha, a quien reconocí por su pelo. No conocía a los jugadores, y eso no puede ser. Convoquen para la selección a los jugadores que juegan aquí, en Brasil”, insistió.

Brasil venció a Chile en el Estadio Nacional. Foto: Photosport

Finalmente, el político hizo una comparación entre las figuras actuales del plantel de la canarinha con los nombres que en algún momento de su exitosa historia brillaron con la verdeamarela. “Afuera de Brasil no hay ningún Garrincha ni ningún Romario. Hay muchos jóvenes pero ninguno de ellos es una estrella. Los futbolistas que están fuera no son mejores que los que están aquí”, dijo. Cabe destacar que Lula da Silva siempre se ha declarado como un seguidor del fútbol y es un confeso hincha del Corinthians.

La tranquilidad de Dorival Junior

En la antesala del encuentro ante Perú, que se disputará en Brasilia, Dorival Junior se mostró tranquilo por el rendimiento de sus jugadores, pero no se confía. “Buscamos un resultado respetando mucho a nuestro adversario, que también viene en un proceso de recuperación, intentando hacer un ajuste, tal vez el mismo que nosotros estamos buscando”, señaló el DT en la rueda de prensa del lunes.

“Tendremos un partido complicado contra un equipo con deportistas que saben disputar los balones aéreos. Además de dos atacantes referentes, juegan con centrocampistas muy rápidos. Y también tienen un buen aprovechamiento en las jugadas con el balón parado. No tengo dudas de que tendremos un partido que nos exigirá mucho”, añadió.

Más allá de los análisis de rigor, el estratega reconoció que no pasan por su mejor momento. “Estamos en conocimiento de que nuestra situación no es cómoda. No es tranquila. Sabemos que el momento es complicado. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un proceso de transición y de que una recuperación nos puede llevar finalmente al equilibrio”, dijo.

De esta forma, hizo un llamado a los fanáticos del Scratch que acudirán al estadio Mané Garrincha. En su último duelo cómo local, en el que vencieron por 1-0 a Ecuador, Brasil se fue al vestuario entre pifias. “Estamos intentando ganar ese apoyo. La selección necesita de su público para jugar bien y el público necesita recuperar la confianza en la selección”, concluyó.