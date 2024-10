Los continuos tropiezos de una potencia mundial: Brasil, el próximo escollo de la Roja, y un lustro para el olvido

Vinícius es una de las bajas más importantes de Brasil para el partido contra Chile. FOTO: REUTERS

El Scratch, el pentacampeón del mundo, no atraviesa por su mejor época. No gana un título desde la Copa América de 2019 y ha tenido recientes decepciones en los Mundiales, tanto el elenco adulto como los juveniles (mientras que a Argentina le sucede lo contrario). Si bien está en zona de clasificación rumbo a 2026, ha tenido derrotas históricas. Y hace un año que no cuenta con Neymar.