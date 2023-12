¿Quién es Ednaldo Rodríguez? La compleja trama que terminó con el expresidente de la CBF suspendido y que obligó a FIFA a amenazar a Brasil

Este lunes se conoció una verdadera bomba mundial. Esto después de que la FIFA amenazara con excluir de todas las competiciones internacionales tanto a la selección como a los clubes de Brasil, de acuerdo con una carta revelada por agencia AP.

Esta situación se explica después de que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó a Ednaldo Rodrigues de la presidencia de la Confederación de Fútbol Brasileño (CBF) y determinó la necesidad de un interventor para la entidad.

El directivo, quien fue vicepresidente de la CBF de 2018 a 2021 y luego fuera presidente interino entre 2021 y 2022, asumió en marzo como presidente oficial. Claro que después de sospechas de irregularidades fue destituido del cargo.

Así, el 21º Juzgado de Derecho Privado declaró ilegal el acuerdo entre la CBF y el Ministerio Público de Río de Janeiro en marzo de 2022, que resultó clave en la elección de Ednaldo Rodrigues como presidente de la entidad por un período de cuatro años.

Según se detalla, Rodrigues firmó este trato con el fin de anular la medida a la que llegó la Asamblea General de la CBF para cambiar las reglas para las elecciones en la entidad sin permiso de los clubes. La justicia, a través del Ministerio Público, determinó que esta no era legal, pues al momento de la firma era presidente interino.

Además se determinó que José Perdiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, será el interventor de la entidad hasta que se realicen elecciones dentro de 30 días.

El gran problema de todo esto es que el organismo con sede en Suiza prohíbe expresamente la injerencia de un estado o sus instituciones en los asuntos de una federación. En ese sentido, no aprueba esa designación y así se lo ha manifestado al país sudamericano, por lo que ha terminado amenazando con sacar a la Selección y a los clubes de Brasil de todas las competencias organizadas por FIFA.

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero de 2024 para reunirse con las respectivas partes interesadas para examinar la situación actual y trabajar juntos para encontrar una solución a la situación actual, respetando debidamente el marco regulatorio aplicable de la CBF y su autonomía”, señala la carta enviada.

A continuación indican que “la FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que hasta que se lleve a cabo dicha misión, no se tomarán decisiones que afecten a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente para su consideración y decisión, que también puede incluir una suspensión”.

Por último establecen que “si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que la CBF, los equipos representativos y los clubes ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición o competición internacional mientras esté suspendida”.

Así, la Verdeamarela suma otro golpe, esta vez fuera de la cancha. Cabe recordar que en lo deportivo a la Canarinha le ha sido muy difícil arrancar en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. El empate en casa ante Venezuela (1-1) y las derrotas frente a Uruguay (2-0), Colombia (2-1) y Argentina (0-1) los tiene ocupando el sexto lugar, el último puesto de clasificación directa, quedando a dos unidades por sobre la zona de repechaje.

Impulsor de la llegada de Ancelotti

Cabe señalar además que el cuestionado dirigente Ednaldo Rodrigues ha sido uno de los impulsores para la contratación de Carlo Ancelotti para el banco de la selección brasileña Claro que con el paso de los meses esta idea ha ido bajando de intensidad.

En un primer momento las declaraciones fueron bastante directas. “Dirigirá la selección nacional con total autonomía”, señaló a mediados de año cuando a la vez confirmaba a Fernando Diniz de cara al inicio de las Eliminatorias.

“Tiene un contrato de 12 meses. Llegará y hará la transición de la selección brasileña al entrenador Ancelotti, quien tomará el relevo allí en la Copa América”, aseguró el dirigente.

Claro que en las últimas semanas toda esta seguridad ha ido quedando atrás. Una vez consultado por cómo se iba desarrollando este tema, Rodrigues solo se limitó a sonreír.

La carta que la FIFA y Conmebol enviaron a la CBF

De la información que nos ha proporcionado hasta el momento, surge que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, señor José Perdiz de Jesus, como interviniente, insiste en mantener las elecciones en el plazo de 30 días hábiles y además solicitó al Tribunal de Justicia de Estado de Río de Janeiro el nombramiento de un Consejo de Administración interino de la CBF para hacerse cargo de sus negocios.

En este contexto, nos gustaría subrayar nuevamente que según el art. 14 pares. 1 i) y el art. 19 de los Estatutos de la FIFA, las asociaciones miembro de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencia indebida de ningún tipo de tercero. Cualquier incumplimiento de dicha obligación puede dar lugar a sanciones según lo previsto en los Estatutos de la FIFA, incluida la suspensión, incluso si la influencia de terceros no fue/no es culpa de la asociación miembro en cuestión (cf. art. 14, párrafo 3). de los Estatutos de la FIFA).

Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero de 2024 para reunirse con las respectivas partes interesadas para examinar la situación actual y trabajar juntos para encontrar una solución a la situación actual, respetando debidamente el marco regulatorio aplicable de la CBF y su autonomía.

La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que hasta que se lleve a cabo dicha misión, no se tomarán decisiones que afecten a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente para su consideración y decisión, que también puede incluir una suspensión.

En este sentido, como cuestión de orden, también nos gustaría resaltar que, si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que la CBF, los equipos representativos y los clubes ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición o competición internacional mientras esté suspendida.