Manuel Pellegrini: “Bravo no solo vino por sus cualidades como portero, sino como líder”

Manuel Pellegrini se entusiasma con el proyecto del Betis. El técnico chileno empieza a formar una estructura que, espera, trasforme al equipo andaluz en una escuadra competitiva. Quiere posicionarla en el contexto europeo, pero también buscará darle pelea al Sevilla, el vecino y clásico rival, reciente monarca de la Europa League. “Por supuesto, la rivalidad con Sevilla es muy grande, sobre todo cuado el Sevilla pasa por un momento importante. Nosotros debemos intentar ser un equipo competitivo. A través de otras virtudes, como el compromiso, la ambición, las ganas, igualar ese poder que tienen otros equipos de la liga”, explica en la entrevista que le concede al programa Deportes en Agricultura.

Pellegrini revela que pudo llegar antes al equipo que hoy dirige. “Cuando terminé el primer año de contrato con el West Ham, se me acercó el Betis. Trato en todas partes de cumplir los contratos. Después, los dirigentes decidieron no seguir en el proyecto y tuve que salir del West Ham”, añade.

Después, entra en el análisis de las próximas obligaciones. El fixture inicial es complejo para el Betis, pues en el arranque deberá medirse con los más poderosos de la liga. Sin embargo, no se amilana. “El fixture es jugar todos contra todos, así que no hay problemas. Dentro de las primeras diez fechas, jugaremos con los cuatro más grandes, pero no es problema”, asegura.

Buena parte de la tranquilidad tiene que ver con la presencia de uno de sus flamantes refuerzos: Claudio Bravo. “Lo de Claudio se dio porque necesitábamos un portero nuevo. Teníamos solo a Joel Robles . La trayectoria de Claudio Bravo habla por sí sola. Era una alternativa importante. No era la única. Teníamos que saber su opinión. Conversamos del proyecto. Conoce mucho España. Desde el momento que hablé con él, pasó a ser la prioridad. Estamos contentos de que esté con nosotros. Con su experiencia, calidad y, sobre todo, su mentalidad ganadora. Esa es la mentalidad que quiero inculcar acá”, dice. Luego, le entrega un fuerte respaldo. “No solo vino por sus cualidades como portero, sino como líder, por su estilo de juego. Su trayectoria lo avala, pero después hay que demostrarlo en la cancha”, insiste.

De paso, destierra el mito de que no prefiere a los futbolistas chilenos en su paso por el exterior. “No corresponde mucho contestarlo yo, porque lo contesta la historia. Tuve a Eladio Rojas en Liga Deportiva, a Marcelo Salas y Alejandro Escalona en River, a Vidangossy y Fernández en el Villarreal, al Colocho, a Morales en el Málaga. No tienen por qué ser chilenos los jugadores que yo elija. Ningún técnico quiere ser exitoso solo con sus compatriotas. En este momento tenemos a Claudio Bravo y estoy muy contento, porque quería que viniera”, profundiza. Eso sí, descarta el fichaje de otro en el Betis. “En este momento, no estamos buscando a Erick Pulgar”, puntualiza.

También se refiere a una potencial llegada a la Selección. “Lo dije ahora y hace 12 años: me entretiene el trabajo de clubes día a día. En la medida de que tenga propuestas del extranjero, seguiré trabajando en clubes. Después, si vuelvo a Chile y no hay seleccionador nacional, siempre estaré dispuesto ayudar a mi país. En el momento, es muy importante para mí saber quiénes están a cargo del fútbol chileno”, establece.

Finalmente, recuerda el inicio traumático de su carrera como DT, que incluyó el descenso con Universidad de Chile. “Lo de la U fueron 14 años de mi vida y toda mi niñez, como hincha. Pero la verdad es que es un poco distante (la posibilidad de volver algún día al club). Hace 32 años me la jugué por amor e inmadurez. Creyendo ser más capaz de lo que era. Me la jugué, perdí y levanté la cabeza”, concluye.