Marcelo Raya reemplazará a Víctor Rivero en la banca de San Luis de Quillota. El rosarino, quien en 2019 integró el área de Metodología Deportiva de Unión La Calera, fue anunciado como el nuevo entrenador de los Canarios. Ocupará la plaza que dejó vacante la salida del exarquero, quien fue desvinculado por resultados irregulares y tratar de “vagos y drogadictos” a un grupo de hinchas del club tras la victoria por 2-0 ante Deportes Puerto Montt.

“San Luis de Quillota tiene el agrado de comunicar que el Señor Marcelo Raya es el nuevo Director Técnico de San Luis de Quillota. El rosarino de 46 años tiene basta experiencia en el Fútbol Profesional, teniendo una destacada trayectoria en el área metodológica al ser el encargado de la misma en el Club Atlético Newell´s Old Boys de Argentina, además de un período de trabajo en la Primera División de nuestro país”, informó a través de un comunicado el equipo quillotano.

Raya estará acompañado de Iván Quadrini y Felipe Salinas, quienes serán sus ayudantes técnicos. Bruno Spreggero asumirá como preparador físico, Marco Aguirre como preparador de arqueros y Nicolás Wlodasky como el encargado del área audiovisual. El adiestrador y su equipo de trabajo harán su estreno oficial el lunes 5 de octubre ante Temuco (11.00 horas).

Las declaraciones que sacaron a Rivero

“Ellos no son hinchas, los hinchas son los que han estado en las buenas y en las malas, en la barra José Sierra. Por dos vagos y drogadictos no me voy a referir y perder el tiempo”, fueron las palabras de Rivero al ser consultado por un grupo de simpatizantes que llegaron, días antes del partido ante Puerto Montt, a un entrenamiento a manifestarse por los malos resultados de San Luis.

Además de una irregular campaña, en la que los Canarios aparecen en la octava ubicación de la Primera B, las declaraciones del otrora guardameta contra unos fanáticos de su ahora exescuadra terminaron gatillando su salida. Así lo indicó el conjunto quillotano a través de un comunicado.

“Insistimos que como San Luis de Quillota, la relación con sus hinchas es un tema fundamental dentro de nuestra política. Es por aquello, que no compartimos los dichos del Señor Rivero al referirse a un grupo de seguidores como ‘vagos y drogadictos’", señaló el escrito.

“Es debido a estas diferencias deportivas y valóricas que hemos llegado a un acuerdo para finalizar la relación contractual con Víctor Rivero y su Cuerpo Técnico, hecho que quedó consumado ayer (viernes) 02 de octubre del 2020”, cerró el texto.