Marcelo Ríos se rinde ante Nicolás Jarry: “Es uno de los tipos más profesionales que he conocido en mi vida”

Este viernes, a las 22.30, Marcelo Ríos y Álex Corretja protagonizarán una exhibición en el Gran Arena Monticello, donde revivirán una vieja rivalidad que animaron en su época en el circuito ATP, donde el Chino fue número uno del mundo y el español, número dos.

“El tour era bastante difícil en esa época y la amistad que tuve con los españoles fue muy grande y me ayudó en mi carrera. Además, Álex nunca había venido a jugar exhibición y fue un nombre que salió. Quiero agradecerle a él que haya venido después de tantas suspensiones; la pandemia, mis lesiones y yo agradecido de poder volver a jugar. Ya tengo 47 años y Alex cincuenta y... (risas, tiene 48). He tratado de estar en mi mejor nivel y Álex también y yo creo que va a ser un bonito evento y esperamos disfrutarlo como lo hemos hecho siempre en Monticello”, comentó el zurdo.

Corretja, por su parte, comparó a Ríos con Carlos Alcaraz por su afán de divertirse en una cancha. “Tú tenías una visión del deporte mucho más amplia de que simplemente pegarle a la pelota. Cuando veías al otro sufrir, te lo pasabas bien. Le das algo al público que busca entretenimiento”, expuso. A lo que el chileno respondió: “Yo a Alcaraz lo he visto poco, sí tiene algo de razón. No sé si me complicaba jugando, mi manera era quizás un poco diferente a lo que se jugaba en ese tiempo. Ver a Alex correr todas las pelotas y yo cedía un poco más”.

“A Álex lo comparo con Nadal, porque no da una pelota por perdida, cosa que yo no hacía. Alcaraz tiene mucha creatividad en la cancha, imaginación y sabe hacer cosas que no se han visto hace mucho tiempo: los cambios de velocidad, lo fuerte que le pega, de repente no. Juega un set malísimo y después te gana 6-2 y 6-1. Son tipos diferentes que tienen una habilidad que no sale cualquier día. Al verlo jugar se puede parecer en algo, su juego es muy difícil de leer”, prosiguió.

Corretja y Ríos, bromeando en la conferencia en Monticello. Foto: AGENCIAUNO.

También habló de su condición física y bromeó. “Álex se va bastante bien, pero yo creo que uno está hecho mierda por dentro. Yo acabo de tener una operación de reemplazo de cadera. Nunca pensé que me sucedería a los 47 años. Y uno juega un día y la recuperación no es la misma.... Uno se ve bien, pero ya no es rápido como antes ni tiene la misma velocidad mental”, expresó.

Sobre esta última cirugía, recordó que fue compleja. “La cadera fue difícil porque no me lo esperaba, pensé que no iba a volver a jugar, pero me he sentido mejor y se me quitaron los dolores. Yo me preparo de forma inteligente y trato de sentirme bien. La gracia es entrar a la cancha a la edad que sea, pero sintiéndose cómodo. Me pasó mucho en el Tour que entraba a la cancha y me sentía incómodo y no lo pasaba bien. La gracia de esto es divertirse y dar un bonito espectáculo”, sentenció.

También se refirió al éxito de Nicolás Jarry. “Me pone muy contento lo del Nico, volver y ya estar metido 50. Estuvo viviendo en Sarasota, muy cerca de mí, y lo pasó súper mal. Nunca hablamos del tema del dopaje, conversamos de cosas fuera de lo tenístico, pero le dolió. Es uno de los tipos más profesionales que he conocido en mi vida”, indicó.

Un recuerdo de 25 años

Asimismo, tuvo palabras para el hito de haber sido número uno hace casi un cuarto de siglo. “No es que no haya sido importante en mi vida, pero lo dejé un poco atrás. No vivo del día que fui número uno, han pasado muchas cosas después de eso. Yo me retiré joven, a los 26 años, me puse a estudiar, trabajé con mi papá. El tenis quedó como en segundo plano. Me acuerdo, cada vez que llega la fecha me hacen recordarlo. No celebro, no hago nada diferente, pero ya 25 años es bastante. No es que no haya sido importante pero han pasado cosas más importantes en mi vida”.

“El tenis fue una etapa muy corta de 18 a 26 años, ocho años que jugué tenis profesionalmente. Entonces, he vivido cosas más fuertes e interesantes que haber sido número uno, sin dejar de lado que fue importante porque eso me hizo lograr muchos objetivos. Me han pasado muchas cosas más importantes y las celebro más que haber sido número uno”, prosiguió.

“Entiendo que me lo celebren, que me inviten a lugares, que hayan programas dedicados a esto. Y siempre lo voy a entender y lo agradezco, pero yo no me acuerdo tanto. Desde que dejé el tenis y empecé a hacer otras cosas, pasó a segundo plano”, concluyó.

Finalmente, sobre la posibilidad de que esta sea su última exhibición, Ríos expresó sus razones. “No he dicho que vaya a ser la última, puede ser la última, porque cada vez me está costando entrenar, cada vez me está costando físicamente y quizás ya no tenga la misma motivación de antes. No me gustaría que fuera la última, pero de repente tengo que escuchar a mi cuerpo. No lo estoy pasando bien como antes, cuando entrenaba, y es lógico. A los 47 años no puedo mantenerme tan bien como antes, me cuesta. A pesar de que me recuperé de la cadera, me mató, me dejó mal para mi vida y creo que hacer exhibiciones por hacer no vale la pena. Ojalá me sienta bien y pueda seguir jugando”, cerró.

El partido tendrá un preliminar protagonizado por Issac González y Felipe González ante Vicente Urrutia y Ricardo Sepúlveda, estos dos últimos deportistas representarán a Chile en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Berlín. Las últimas entradas para el evento disponibles a través de Top Ticket.