Marco Antonio Verni, nuevo secretario del Plan Olímpico: “El mensaje es que los protagonistas son los deportistas”

A los 46 años, Marco Antonio Verni asume un importante desafío. A partir del 1 de junio será el nuevo secretario ejecutivo del Plan Olímpico, en reemplazo de Marcelo Ubal. El exatleta olímpico, licenciado en ciencias de la ingeniería, con dos diplomados en gestión deportiva y dueño del récord chileno de lanzamiento de la bala, habla con El Deportivo sobre esta nueva función.

¿Cómo lo encuentra esta designación? ¿La esperaba?

La verdad es que no lo esperaba. Fue una sorpresa y también una alegría, porque siento que hay gente detrás que está confiando en lo que yo puedo hacer. Así que, en ese sentido, siento un respaldo de todas las instituciones para esta designación.

¿Cuáles son los principales objetivos que se fija en el cargo?

Si bien no llevo ni 24 horas desde el nombramiento, yo ya tengo tiempo ligado al trabajo que ha hecho Plan Olímpico. Desde mi cargo de gerente técnico de la Federación Atlética, tuve que trabajar mano a mano con el Plan Olímpico y siempre he considerado muy buena la idea de ventana única que se desarrolló en este trabajo IND-COCh; me gustó que las conversaciones con Plan Olímpico fueran siempre en el ámbito técnico para asignar los recursos. Por lo tanto, voy a tratar de mantener esa línea de trabajo; mantenernos en el ámbito técnico, trabajar con las instituciones directamente; validar mi trabajo con los metodólogos, porque quiero formar un equipo con ellos. Ese espero que sea mi sello.

¿Qué siente que debería cambiar el Plan Olímpico?

No siento que tenga que hacer muchos cambios, creo que tengo que ir potenciando las cosas buenas que tiene, como lo que te acabo de mencionar. Pero podríamos decir que estos son nuevos aires para el Plan Olímpico. Yo soy una persona que viene llegando con muchas energías, con ganas de trabajar en equipo con todos; de fortalecer cada una de las relaciones; con el IND, el COCh; fortalecer mi relación con los metodológos, que van a ser son los que me ayuden y respalden en eso. Una vez estando y asentándome bien en el trabajo, quizás poder ver si hay algún área que pueda mejorar. Pero desde el punto de vista de afuera, el trabajo es con los atletas y entregarles los recursos tengan que llegar a los deportistas que corresponda.

¿El Plan Olímpico tenía mucha burocracia?

Podría hablar de mi relación desde la Federación Atlética y nunca tuve problemas. Mi característica dentro de la gerencia de la Federación fue mantenerme trabajando ordenado, con respaldos técnicos. Por lo tanto, nunca tuve un problema y para mí desde esa arista puedo decir que funcionó perfectamente bien. Espero que con las otras instituciones que trabaje sea igual. Y si no, ayudarlos para que podamos llegar a buen puerto en conjunto.

Marco Antonio Verni, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

¿Siente que es una ventaja venir del mundo del deporte y haber trabajado en una federación?

Sí, es una ventaja, porque la Federación Atlética es bien compleja, porque es tener varios deportes en una misma federación. Creo que puede ser una ventaja al estar adaptado para trabajar con distintos deportes. Estuve desde el 2018 al 2021, que si bien no fueron tantos años, sí fueron lo suficiente para entender el tejemaneje de la federación.

¿Qué va a ser lo primero que hará en su nuevo cargo?

Ahora en la tarde tengo la reunión con Miguel Ángel Mujica, el presidente del COCh, e Israel Castro, director del IND, para empezar el próximo miércoles 1, que es el primer día de trabajo. Tengo que subirme rápido al carro, porque el deporte en general no puede esperar.

Suele decirse que por cualquier desajuste, el deportista siempre es el más perjudicado.

Siempre pasa eso, y son los que se están sacando la mugre. Son el eslabón final y quienes nos representan. Yo voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance, pero el mensaje es que los deportistas son los protagonistas.