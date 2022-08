Maripán convierte, pero el Monaco queda fuera de la fase clasificatoria para la Champions League

El objetivo de alcanzar la fase grupal de la Liga de Campeones se acabó para el Monaco. Este martes, en el duelo de vuelta por la tercera ronda de clasificación, el elenco de la Ligue 1 cayó en el alargue ante el PSV Eindhoven por 3-2. La anotación de Guillermo Maripán, quien fue titular, no sirvió para superar la valla que significaban los neerlandeses.

La serie estaba completamente abierta de cara a la vuelta, considerando que la semana pasada, en el principado, empataron 1-1. El PSV, que dirige el exgoleador Ruud van Nistelrooy, abrió la cuenta en los 21 minutos con el tanto de Joey Veerman. Con la ventaja de los neerlandeses se fueron al descanso. Una aparición del chileno Maripán metió en el partido al Monaco. En los 58′, el ex Universidad Católica, apareciendo en posición de delantero, batió al golero transandino Walter Benítez para el 1-1. El duelo se volvió favorable para la visita, porque el artillero Wissam Ben Yedder anotó el 2-1 en los 70′.

Al Monaco le faltó muy poco para aguantar el marcador y sellar la clasificación. Los de Eindhoven llegaron al 2-2 en el minuto 89, con la anotación del mexicano Erick Gutiérrez. Debido a que ya no corre el valor extra de los goles de visita en los torneos de la UEFA, el 3-3 global estiró la eliminatoria a la prórroga. Si aquella medida estuviese vigente aún, hubiese clasificado directamente el elenco monegasco. En el alargue, fue el delantero Luuk de Jong, ex Barcelona, quien inclinó la balanza hacia el local, convirtiendo en los 109′. Maripán fue amonestado en el último minuto de juego, cuando ya no alcanzaba nada más.

Primer traspié de la temporada para el Monaco que comanda el entrenador Philippe Clement, que tendrá que conformarse con acceder a la Europa League. Mientras que el vencedor, el PSV, se jugará el cupo para la fase grupal de la Champions ante el Rangers de Escocia, último subcampeón de la Europa League, que superó al Union Saint-Gilloise de Bélgica.

En el ámbito doméstico, el Monaco recibe este sábado 13 al Rennes, por la segunda jornada de la liga francesa, esa misma que se ha visto convulsionada ante el arribo de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella. En la fecha inaugural, los monegascos vencieron de visita por 2-1 al Estrasburgo.