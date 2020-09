Más líos en el Barça: Setién anuncia acciones legales y se juntan firmas para censurar a Bartomeu

El Barcelona no se sacude de sus problemas. Siempre se van acumulando situaciones que alteran el ambiente en el club culé. Este jueves, el extécnico del equipo, Quique Setién, dio a conocer un comunicado en el cual anunció medidas en contra de la institución, aduciendo que aún no ha cobrado (junto a su cuerpo técnico) la parte que le corresponde tras ser despedido y que ejercerán las acciones legales correspondientes.

“Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020. En mi caso, Quique Setién, es público y notorio que el día 17 de agosto tanto el Club como el Presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna)”, dice la nota que se puede observar en el Twitter de Setién.

“Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el FC Barcelona”, sentencia.

Eso no es todo. Durante la tarde, el impulsor del voto de censura a la junta directiva que preside Josep María Bartomeu, Jordi Farré, presentó las firmas de socios y socias en apoyo a la solicitud que busca sacar del cargo al timonel azulgrana, sindicado como el responsable de la crisis del club. En total se presentaron 20.687 firmas, pendientes de la validación según el artículo 55.4 de los Estatutos del Club.

Desde ahora, se inicia un plazo de 10 días hábiles para la constitución de la Mesa del Voto de Censura, formada por dos miembros de la junta directiva del club, los dos primeros socios firmantes de la solicitud y un delegado de la Federación Catalana de Fútbol. Si se llegaran a cumplir todos los requisitos y se declare admitida la solicitud, se requerirá a la junta directiva que convoque a elecciones.