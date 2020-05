Más vale tarde: árbitro reconoce que el gol del Real Madrid en la final de la Champions de 2016 fue viciado

A casi cuatro años de la definición que le dio al Real Madrid la undécima Champions League de su historia, en la final frente al Atlético de Madrid que se disputó en 2016 en Milán, el juez británico Mark Clattenburg reconoce graves errores que cometió en ese partido, que resultaron incidentes para el desenlace del partido. El más decisivo permitió el gol de los merengues, que terminaron llevándose la Orejona en los penales.

El juez se sinceró, casi cuatro años después, una entrevista con Daily Mail. “En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló”, explicó al medio británico.

Lo peor fue que Clattenburg intentó reparar su error cometiendo otro. En la segunda mitad, el colchonero Fernando Torres le cometió penal al madridista Pepe. Clatenburg obvió la infracción. “Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador. Y se calló”, reveló respecto del diálogo con el portugués.

“La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente”, añade el colegiado respecto de su cometido y, en particular, del trabajo que tuvo con Pepe en esa jornada.