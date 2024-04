Matías Soto termina la mejor semana de su carrera en singles con el subcampeonato en el Challenger de San Luis Potosí

La semana de ensueño de Matías Soto (582°) llegó a su fin. Y lo hizo con el subcampeonato en el Challenger 75 de San Luis Potosí, luego de caer en la definición ante el colombiano Nicolás Mejía (444°), por 6-1, 5-7 y 6-2, en un partido donde el cansancio pasó factura después de una larga participación, que comenzó el fin de semana pasado desde la qualy.

El comienzo para el jugador copiapino fue duro. Los nervios propios de su primera final de challenger y la potencia del jugador colombiano hicieron mella en el tenista nacional, quien cedió su servicio en tres ocasiones durante la primera manga. Un 6-1 contundente, que ponía a su rival con la primera opción de levantar la corona.

En el segundo parcial, un quiebre tempranero en el segundo juego parecía que precipitaría el final en corto tiempo. Sin embargo, poco a poco, el nortino comenzó a sentirse mejor en la cancha y a hacer daño con sus golpes. A pesar de esta mejoría, el cafetalero seguía con la ventaja e, incluso, estuvo sirviendo por el partido estando 5-4.

Una reacción que no alcanza

Fue precisamente en ese momento extremo donde afloró toda la garra y el buen juego de Soto, además de una dosis importante de nervios en Mejía. Logró el ansiado quiebre e igualó las cosas. Acto seguido, en el duodécimo game apretó a su rival y se quedó con el segundo capítulo, llevando la definición al tercero.

El inicio del parcial definitivo no fue del todo feliz para el tenista criollo, pues después de un extenso juego de saque, el colombiano logró el break. De ahí en adelante, las fuerzas comenzaron a flaquear y la situación se volvió a repetir. Ya con dos rupturas a favor, el oriundo de Bogotá pudo maniobrar con más libertad y encaminarse al título.

Sin embargo, el chileno no se daría por vencido y recuperaría uno de los quiebres. No obstante, la ilusión se esfumó rápido, pues no pudo sostener su saque posterior. Más allá de los esfuerzos, no pudo cambiar su suerte, debiendo quedarse con el subcampeonato.

A pesar de la derrota, Soto logrará un gran salto de 160 puestos en el ranking ATP, pues pasará del 582º lugar al 422 del mundo.