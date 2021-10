Mbappé narra su frustrada salida del PSG: “Dije a finales de julio que quería irme”

Kylian Mbappé al final sacó la voz para referirse a su frustrada salida del Paris Saint-Germain en el último mercado de pases europeo, que tuvo al Real Madrid como uno de los interesados para contar con los servicios del atacante.

En un adelanto publicado por el medio RMC Sport deja claro que avisó en junio que buscaba dejar la escuadra parisina para que el club tuviera la opción de buscar una oferta que beneficiara a ambas partes.

“Pedí irme y desde ese momento no quise renovar. Quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad”, comenzó explicando el francés.

“Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. Quería que todo saliera bien para llegar a un acuerdo. Les dije, ‘si no queréis que me vaya, me quedaré’”, continuó el delantero.

Kylian Mbappé durante el encuentro entre Rennes y el PSG de este fin de semana. Foto: AFP.

Además descartó que pidiera salir del PSG en último momento. “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación. Que no quería hablar más con Leonardo (director deportivo del club) y eso no es cierto. No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Lo dije bastante temprano. Quería irme a finales de julio y eso es lo que dije. No aprecié el hecho de que me dijeran, ‘sí, ya se quiere ir’, a finales de agosto. Es mentira. Dije a finales de julio que quería irme”.

“No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano”, cerró.

Kylian Mbappé finaliza su contrato a final de la temporada y podrá negociar en los próximos meses como jugador libre. Uno de los principales interesados en el jugador durante el mercado de verano europeo fue el Real Madrid que según el diario Marca ofreció 188 millones de dólares para quedarse con el delantero.