Toni Freixa, ex director del Barça. “A Ronald Koeman se le ha dejado completamente solo”

Toni Feixa i Marti es parte del ADN del Barça. El abogado, especialista en derecho deportivo, trabajó con tres presidentes de la institución: Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Incluso fue candidato a la presidencia en dos ocasiones: 2015 y 2021. Por eso su opinión toma más peso en el aciago presente del cuadro catalán, tal como lo plantea a El Deportivo. “Pareciera que en septiembre hay que cambiar al entrenador, abandonar las competiciones, que no tenemos ninguna opción… Yo no lo veo así”, aclara, a la vez que se sorprende con la actitud que ha tomado la directiva con el técnico Ronald Koeman, de quien dice que “está absolutamente solo”. Asimismo, desdramatiza la salida de Lionel Messi, “No es tanto su salida de Messi, sino que en los últimos años Barcelona no ha sido capaz de encontrar a una transición respecto de cuando se produjera su partida”. Aseguró que la partida de Arturo Vidal del club fue “prematura”, además de elogiar a Alexis Sánchez y Claudio Bravo, quienes estuvieron cuando fue parte de la mesa directiva.

¿Cómo analiza la crisis de Barcelona?

Acabamos de arrancar la temporada. Desde la salida de Messi y de otros jugadores el Barcelona ha cambiado. Incluso, muchos de los jugadores que se quedan son mayores. Todo eso nos pone en un momento de iniciar una nueva era. Está claro que los jugadores que nos han hecho grandes, que nos han dado tantos títulos durante tantos años, pues ya han ido saliendo. Esto requiere un poco de paciencia, de tranquilidad. La Junta Directiva ha decidido que iniciemos la temporada con el entrenador actual y con la plantilla que tenemos. Pero también ha habido cuatro incorporaciones, llegaron Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García y Luuk de Jong.

¿Cuánto afectó la partida de Lionel Messi?

Sobre todo, fue un golpe mediático, porque hablamos del mejor jugador de la historia. Entonces todo el mundo estuvo muy pendiente de eso, fue noticia mundial. Pero al final aquí teníamos la conciencia de que algún día ocurriría. Messi ha cumplido 34 años en junio, los futbolistas a cierta edad está claro que dejarán de jugar. No es tanto la salida de Messi, sino que en los últimos años Barcelona no ha sido capaz de encontrar a una transición respecto de cuando se produjera su partida. Porque los jugadores terminan y hay que intentar tener un plan con jugadores de edades intermedias que cojan el relevo. Barcelona lo que hoy tiene son jugadores de más de 30 años o de 18 a 20 años. De edad de 24, 25 o 26 tiene muy pocos.

Lionel Messi abandonó el Barcelona después de 15 temporadas como profesional, un golpe mediático de proporciones, dice Freixa. FOTO: AP.

¿Por qué ha costado tanto ese equilibrio?

En los últimos años se han ido tomando decisiones que no han dado resultados. Desde 2017, cuando se va Neymar, el Barcelona toma una serie decisiones deportivas que no dieron resultado. Llegaron jugadores que no se consolidaron, que algunos de ellos ya ni están, que han tenido que ser traspasados y ha quedado ese hueco. Normalmente, cualquier equipo que gana títulos tiene jugadores entre 27 y 29 años, que tienen equilibrio perfecto entre forma física y experiencia. Entonces, el Barcelona no ha logrado tener éxito en esos jugadores que ha ido incorporando en los últimos cuatro años.

¿Cómo califica la administración del anterior presidente, Josep Maria Bartomeu?

Desde el punto deportivo fue muy malo. Ha habido un director deportivo por temporada, síntoma de que no había una idea clara, un rumbo que seguir. Además, está la política salarial de los jugadores y el hecho de querer mantener a toda costa a ese equipo, aunque se hiciera mayor. Pues eso ha llevado a pagar a los futbolistas cantidades muy por encima de lo que el mercado les ofrece. Este verano Barcelona ha querido traspasar jugadores, pero no ha podido hacerlo. Lógicamente, los deportistas no se quieren ir a otro club a cobrar la mitad de lo que reciben aquí. Eso se entiende. La política deportiva y la consecuencia en el resultado económico pues no ha sido buena. A eso se añade que ha habido una pandemia que ha hecho bajar los ingresos en más de 350 millones de dólares en una sola temporada. Así, el resultado es muy malo. Por eso para juzgar la administración de Bartomeu hay que tomar en cuenta todo. Llevando el club una dinámica negativa de gestión por decisiones deportivas equivocadas, a eso se añada una pandemia que tiene un impacto de más del 40% de los ingresos de la temporada. Eso da un resultado muy malo para el club. Hubo elecciones en marzo, ahora hay un nuevo presidente (Joan Laporta) y bueno han ido tomando sus decisiones, sin que hasta la fecha se vea un cambio radical, ni una ilusión. Al contrario, al entrenador se le está dejando bastante solo. Son momentos difíciles y hay que tener un poco de paciencia. Hay que esperar un poco.

Usted dice que se ha visto muy abandonado a Ronaldo Koeman…

Al entrenador se le ha dejado completamente solo. La figura del director deportivo existe, sólo hay un director general desde el punto de vista de negociación de contratos, de renovaciones y ventas, que es mateo Alemany… Pero no se ve al director deportivo. El entrenador está bastante solo en su labor en el terreno de juego y con los futbolistas. A mí me da pena, primero por el club y, luego, porque estamos hablando de una leyenda del barcelonismo como Ronald Koeman, a quien toda la gente quiere mucho. Y están viendo que no está recibiendo el trato que merece.

¿Esto también repercute en los resultados deportivos?

Bueno, eso nunca lo sabes. Al final son los jugadores los que están en la cancha, quienes ganan y pierden los partidos. Un director deportivo ayudaría a trabajar más unidos, más en conjunto y le daría un apoyo al entrenador. Al final, esto es muy sencillo, si tú crees que en un entrenador debe apoyarlo a muerte. Y si no crees en él, tienes que cambiarlo. Lo que no puede ser es que no demuestres claramente que crees en él, dices que sí, pero los hechos no lo demuestran. Sin embargo, lo mantienes ahí. Un poco lo dejas como que lo tiras a los leones. Si a eso le sumas que el equipo está en un proceso de renovación, parece que el club no está dando todo lo que podía dar. Falta esa unión.

Entonces se justifica el comunicado que leyó Koeman…

Que se siente solo no hay duda. Además, continuamente Koeman está viendo declaraciones públicas del entorno del presidente que no ayudan. Por otro lado, se filtran muchas noticias en las que se da a entender que no existe confianza hacia el técnico, que no hay voluntad de renovarlo. Salen nombres de posibles alternativas. Bueno, este es el Barcelona, es el ruido mediático que hay alrededor que tampoco ayuda. Koeman es un hombre experimentado, que conoce muy bien al club y sabe gestionar esa situación. Y aunque pueda hacerlo, no es cómodo para él.

¿Cuánto repercutió comercialmente la partida de Messi?

Es difícil medirlo. Ha habido estudios, gente que se atreve a poner una cifra. Yo estoy seguro que hay un impacto por la salida de un jugador que es el mejor de la historia. Además, que cobraba casi el 12 o 13 por ciento del presupuesto del club, lo que se llevaba él en su retribución. Messi cobraba 138 millones de euros (US$ 161 millones) al año, entre fijos y variables. Ese es el ahorro. Ahora cuánto ingresaba con Messi, entiendo que más que 138. Si cobraba eso, quiero entender que los responsables de marketing del club tenían claro que la presencia de Messi redituaba mínimo un 20% de lo que se ingresaba. Ahora te has ahorrado ese gasto y has perdido ese ingreso ¿Cómo queda el balance final? Bueno, sí tiene que haber un impacto, pero al final lo que te da dinero o te lo quita es si ganas títulos. Messi se fue. Si eso lleva a que Barcelona no gane títulos, vamos a ingresar menos dinero. Pero será más por lo segundo que por lo primero. Si Messi se va y los jugadores que quedan, o los que llegan, ganan títulos no existirá ese impacto económico. Pero tenemos que esperar.

Es un período de transición…

Sí, pero Barcelona ha tenido 14 o 15 años con Messi en el equipo. Ganando diez ligas, tres Champions, ocho copas… No hay equipos en el mundo que tengan un ciclo de tantos años en el éxito. Todos ganan dos o tres años y después se pierden. Mira a la Juventus, que hoy está en los últimos puestos. Bayern Münich tuvo que cambiar de DT para triunfar. Manchester United parece que ahora tiene un equipo competitivo, pero se ha pasado años como sexto o séptimo. Es así. Entonces, el Barcelona ha sido una cosa extraordinaria. Y ahora como ha baja su nivel, aparece como una cosa dramática. Pero es la vida. Si aspiras a algo dependes de las herramientas. Ahora Barcelona está por debajo de lo que acostumbraba. Mi opinión, es que tiene equipo para disputar todo lo que está en juego. Tal vez, no como favorito, pero sí para competir. Y ahí puedes ganar si no tienes el mejor equipo. Pero no está peor que el Madrid o el Atlético.

Pero el Barça se vio muy mal ante Bayern, por la Champions…

Sí. En ese partido el Bayern demostró que es superior en este momento de la temporada. Pero bueno, es un partido de grupo y quedan más. Y los octavos de final de la Champions son febrero y marzo. Lo digo porque la gente enseguida dramatiza. Pareciera que hay que cambiar al entrenador, abandonar las competiciones, que no tenemos ninguna opción… Yo no lo veo así. Hay que ser exigentes, los jugadores son todos internacionales y reconocidos. Yo no abandono la ilusión por competir en toda la temporada.

¿La partida de Messi es el gran fracaso del presidente Laporta?

Yo no lo veo tanto como un fracaso. Como dije antes, era predecible llegar a eso. Lo que Messi pretendía cobrar, Barcelona no se lo podía pagar. Sí pasó que durante meses se estuvo alimentando la idea de que el jugador continuaba. Que iba a renovar. Cuando se produjo su salida se acercó a las oficinas del club, porque el jugador creía que iba a firmar. Después resultó que no ocurrió. Lo que ha habido es un poco de desconcierto en su continuidad. Para mí, la desvinculación de Messi no es un fracaso, quizás la salida debió de ser de otra manera. Nadie se imagino que ocurriera así, en una sala de prensa, llorando. No tuvo la compañía de su padre, de su hermano, por el motivo que fuera, por la reunión previa… Un saludo muy frío con el presidente, quien ni siquiera intervino en ese acto. El Barça, como club, debería haberlo hecho de otro modo. No quedó bien.

¿Los números no daban para que se quedara?

No sé lo que hablaron, específicamente. Pero lo que se filtró es el contrato que se la había ofrecido, pues era difícil que Barcelona se lo pagara, por la situación que pasa. No sé si hubo realismo en esa conversación, si se lo dijo lo que realmente había que decirle o, tal vez, el club no quiso subvalorarle y hacerle una propuesta acorde a su nivel, esperando tener una situación financiera que se lo permitiera. Pero llegó el mes de agosto vieron que el club no podía permitirse eso y por ese motivo no siguió. Se contó que era la mitad de lo que ganaba, cerca de 70 millones de euros, aunque no se dieron las cifras exactas. Él siempre ha dicho que aceptó lo que el club se propuso y que luego no lo hicieron ninguna propuesta más. Fue raro en el desenlace. Pero que Messi se marchara iba a ocurrir ahora o en dos temporadas, no más allá.

Pero la relación ya había quedado resentida después de la temporada pasada, especialmente después del 8-2…

Messi es un ganador, es feliz liderando los éxitos del equipo en el que juega o en su selección. Tiene un carácter que se nota mucho lo que siente, como vive las cosas. Perder 8-2 le sentó mal. Tenía una mala relación con el anterior presidente. Y en se momento se puso de manifiesto el carácter que tiene. Es así.

¿La partida de Arturo Vidal y Luis Suárez afectaron en esa relación con el club?

Probablemente afectó. Porque Messi siempre está a gusto con los suyos. Pero son circunstancias. A él lo único que le importa es ganar, si se ha ido a París es porque cree que allí podrá ganar títulos, además de el dinero que considera le tienen que pagar.

¿Fue muy prematura la partida de Vidal?

Sí, fue prematuro. El chileno había tenido una buena temporada, pero Barcelona no, ya que no ganó ningún título. Fue una temporada rara por la pandemia. Pero a Arturo Vidal se le valoraba mucho en Barcelona. En ese momento, también, comenzaron los problemas económicos y la dirigencia seguramente debía aligerar la masa salarial. Por eso lo traspasaron al Inter.

El ex portavoz y ex secretario del Barça cree que la partida de Arturo Vidal de Barcelona fue muy prematura.

Usted era parte de la Junta Directiva de Barcelona cuando llegó Alexis Sánchez ¿Cómo evalúa su paso por el club?

Ambos fueron muy buenos jugadores. Alexis llegó con Guardiola y lo utilizó bastante en punta de ataque, en un equipo en el que estaba Messi, Xavi, Iniesta… Un cuadro que funcionaba y Alexis jugaba abierto en la banda. Un jugador incisivo, rápido, con gol.

¿Y Claudio Bravo?

Llegó en el mismo año de Marc-André ter Stegen para dar más experiencia, ya que el alemán era muy joven. Bravo llegó el 2014, justo después de que se ganara el triplete: Liga, Champions y Copa. El alemán jugó la Champions y el chileno LaLiga. Por eso después de Barcelona se fue a Manchester City. La prueba de que los chilenos son grandes jugadores es que después del Barcelona se marcharon a grandes clubes y jugando a gran nivel.

En su condición de experto en derecho deportivo ¿Qué la parece la negativa de los clubes ingleses para ceder a los jugadores para las eliminatorias?

Esta es una consecuencia del diferente tratamiento que se tienen en los países respecto de la pandemia. Ya vivimos esa situación increíble de Argentina en Brasil, con las autoridades sanitarias sacando a los jugadores. Y ya sabemos que los británicos tienen un especial planteamiento para esas cosas. Ya se resolverá por las autoridades, aunque lo mejor que nos puede ocurrir es que superemos en el mundo entero esta pandemia.