La U no para de sufrir: deja escapar el triunfo ante Antofagasta y se llena de lesionados

Universidad de Chile sumó una nueva jornada de sufrimiento. El cuadro laico derrotaba por 2-0 a Deportes Antofagasta antes del complemento, pero terminó igualando 2-2, en un partido en el que, además, se llenó de bajas de cara a los próximos duelos. Otro día negro para los azules, que venían de dos caídas consecutivas.

La U fue de menos a más para adelantarse en Rancagua, en un inicio de partido que fue opaco, pero, al igual que su adversario, sufrió con las lesiones muy temprano. Incluso, justo antes del arranque del compromiso. Marcelo Cañete, quien fue anunciado como titular, tuvo una molestia muscular, lo que obligó a Esteban Valencia, el DT azul, a hacer ingresar a Junior Fernandes. El reemplazante, sin embargo, duró apenas nueve minutos en cancha.

El ariete no fue el único que debió dejar el campo por problemas físicos, porque Franco Lobos, en los 25′, y Yonathan Andía, en los 85′, también lo hicieron. El estratega azul se tomaba la cabeza en el banco de suplentes. No podía creer que antes de la media hora del encuentro ya había perdido a dos de sus jugadores, utilizando dos cambios no planificados. Claro que la visita también perdió a Paulo Magalhaes, quien dejó la cancha con señales de dolor luego de un choque de rodillas con Diego Carrasco.

Las modificaciones, eso sí, le hicieron bien al cuadro azul. Antes, poco se aproximó al arco defendido por Ignacio González. De hecho, los Pumas fueron los que más arriesgaron en el comienzo, con la intención de lograr, lo más rápido posible, la ventaja. Pero Fernando De Paul, al igual que cada vez que tuvo que intervenir en el primer lapso, respondió con solidez ante los intentos forasteros. Uno de los más claros fue a través de Eduard Bello, quien realizó una gran jugada individual que concluyó con un remate que el meta capturó con facilidad.

El ingreso de Luján, causado por la lesión de Lobos, encendió a los universitarios. En los 31′, el volante abrió la pelota hacia el sector derecho para la llegada de Yonathan Andía, quien, con un derechazo violento, batió a González y desató los festejos en la U. La visita contestó, con Jason Flores y Tobías Figueroa como protagonistas, pero el disparo del volante no fue suficiente para derrotar a De Paul, mientras que el del delantero se fue desviado.

Con el marcador a su favor, los laicos empezaron a manejar el juego, esperando más a su oponente en campo propio. En los 39′, un contragolpe, comandado por un Luján, estuvo cerca de significar el 2-0 en los pies de Joaquín Larrivey. De todas formas, el transandino se inscribió en el marcador al filo del término del primer tiempo, mediante lanzamiento penal, tras una mano de Sebastián Cordero en el área. La U, sin mucho juego, se fue a los camarines con tranquilidad.

Parecía que los de Valencia estaban mejor en el complemento. Se instalaron con todo en campo rival, mostrando hambre de aumentar aún más la ventaja. Sin embargo, los forasteros acortaron la diferencia, en quizás el momento menos pensado. Fue en los 63′, luego de un centro de Cordero que Figueroa conectó de gran forma para vencer a De Paul y anotar el descuento. Seis minutos más tarde, el ariete rozó el empate, con un remate casi sin ángulo que se estrelló en el horizontal.

Desde entonces, el cotejo se volvió de ida y vuelta. Antofagasta peleando por la paridad y una U que no quería dejar escapar la victoria. En los 70′, Luján, quien dejó el estadio en ambulancia cerca del final tras doblarse su rodilla izquierda cerca del final, en otro de los infortunios de la jornada, pudo marcar el tercero para los azules, luego de un balón que Larrivey peleó hasta el final en la línea de fondo. No obstante, elevó su disparo.

La intensidad del compromiso decayó a medida que el cronómetro fue avanzando. Y los nortinos, sin demasiado mérito, se encontraron con un absurdo penal de Andía sobre Agustín Ocampo. Bello se encargó del lanzamiento y no falló, arrebatándole así el triunfo a los azules. Ramón Arias y Gonzalo Espinoza pudieron devolverles las sonrisas, pero, cuando parecía que el zaguero marcaba el 3-2, el juez anuló la conquista por posición de adelanto. El volante, en tanto, estrelló su tiro en el palo en los descuentos.

La U sumó una nueva decepción. Una victoria que parecía sellada en el primer lapso se le escapó de las manos, cuando era clave regresar a la alegría tras dos derrotas al hilo. Los dolores de cabeza no paran en un equipo que, además de su mal presente deportivo, deberá rearmarse debido a las bajas. No lo pasan bien los universitarios.

Ficha del partido:

Universidad de Chile 2-2 Deportes Antofagasta

U. de Chile: F. De Paul; Y. Andía (87′, L. Casanova), O. González, R. Arias, D. Carrasco; P. Aránguiz, S. Galani; F. Lobos (25′, N. Luján), G. Espinoza, J. Fernandes (9′, L. Assadi); J. Larrivey. DT: E. Valencia.

D. Antofagasta: I. González; P. Magalhaes (15′, L. Soza), E. Ahumada, N. Demartini, S. Cordero; A. Cuadra, M. Collao, A. Uribe (78′, A. Ocampo), E. Bello, J. Flores; T. Figueroa. DT: D. Reveco.

Goles: 1-0, 31′, Andía, con un derechazo; 2-0, 45′+4, Larrivey, de penal; 2-1, 63′, Figueroa, con un cabezazo; 2-2, 82′, Bello, mediante tiro penal.

Árbitro: Piero Maza. Amonestó a Galani y Aránguiz (UCH); Soza y Figueroa (ANT). Expulsado Soza, por doble amonestación.

Estadio El Teniente

En cursivas, jugadores juveniles.