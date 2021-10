El análisis de Quinteros tras la victoria: “No tuvimos tantas situaciones claras, pero tuvimos las mejores”

Colo Colo regresó a la victoria en el Torneo Nacional. Gracias a los goles de Iván Morales y Leonardo Gil, el cuadro de Macul venció por 1-2 a Palestino y mantuvo su distancia en la cima de la tabla de posiciones. Gustavo Quinteros, entrenador del conjunto albo, analizó el triunfo, haciendo hincapié en que pese a que sus dirigidos no tuvieron su mejor encuentro, fueron eficaces en el ataque.

“Perdimos el partido anterior, pero futbolísticamente no lo perdimos. Merecimos más. No estuvimos finos. Ellos nos hicieron un gol en dos o tres llegadas. Yo creo que futbolísticamente fuimos superiores. Manejamos bien la pelota. No tuvimos tantas situaciones claras, pero tuvimos las mejores”, declaró el DT en diálogo con TNT Sports.

Luego, en conferencia de prensa, complementó: “Fue un partido más cerrado. No se generaron muchas situaciones claras para convertir, pero el partido estuvo a nuestro favor. Fuimos justos ganadores por lo que hicimos en el campo”.

El estratega, además, tuvo palabras para Gabriel Costa, quien estará junto a la selección peruana en la fecha triple de las Eliminatorias, en la que deberá enfrentarse a Chile. También para Leonardo Gil, jugador que ante los árabes fue clave en la ofensiva del Cacique.

“Costa lo está haciendo muy bien adelante de los volantes y de extremo. Adelante de los volantes es determinantes. Gil lo hizo bien. Ganó espaldas y asistió arriba. Lo hizo bien. Conseguimos los goles. Jugamos bien por momentos. Estoy contento porque jugaron cinco o seis jugadores menores. Cada día que les toca jugar lo hace muy bien”, expresó.

“Leonardo Gil genera fútbol desde su tenencia, siempre encuentra a los compañeros. Hoy fue un jugador muy importante para nosotros”, cerró.