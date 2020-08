Messi a Koeman: “Me veo más fuera que dentro”

Terremoto grado 10 en Barcelona. Lionel Messi, capitán, emblema y referente del elenco catalán, podría no serlo más en el corto plazo, según Marca.

El diario español lanza la bomba en su edición impresa de este viernes, la que titula con vistosas letras amarillas: “Me veo más fuera que dentro”.

La portada de Marca.

Según el medio español, esas son las palabras que el transandino le dijo a Ronald Koeman, el nuevo entrenador del Barcelona.

Claro que Marca no es el único medio de ese país que deja en duda la continuidad de la Pulga. AS titula con un “Messi se ve fuera” y escribe que “el argentino confirma a Koeman en una reunión sus dudas de continuar en el Barça”. En tanto, Mundo Deportivo, afín a los catalanes, dice que “Messi no lo ve claro”, al tiempo de señalar que “el capitán se reunió ayer con el nuevo técnico y le explicó que tiene dudas sobre su continuidad en el Barça. Leo, con una cláusula de de 700 millones, sabe que su salida sería muy complicada, y Koeman le dijo que cuenta con él”.

La portada de AS de este viernes.

¿El contexto? La cita que este jueves sostuvieron DT y jugador, luego de que este último suspendiera sus vacaciones para, justamente, tener su primer cara a cara con el holandés, recientemente nombrado como técnico blaugrana.

La portada de Mundo Deportivo.

Horas antes, el propio técnico había dicho en su presentación que cuenta a como dé lugar con el argentino, por lo que ahora su tarea será reencantarlo.