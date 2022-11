Miguel Pinto aborda los insultos de los hinchas azules: “No hay nada de rencor, pero tenemos que incentivar el respeto”

La gran figura del duelo entre Unión Española y Universidad de Chile por la semifinal de vuelta de la Copa Chile fue Miguel Pinto. El portero de los hispanos atajó varios tiros claves durante el desarrollo del encuentro, siendo gran responsable de la histórica clasificación de su escuadra.

“Creo que no la habíamos pasado bien durante la segunda parte de la temporada y llegar a una final era demasiado importante. El trabajo de todos, tanto como los que jugamos como los que estaban afuera. Esas son cosas que como equipo, como unidad, queremos hacerlos parte cuando ganan, sobre todo a la gente que en la segunda parte no le habíamos dado tantas alegrías”, comenzó diciendo el experimentado portero de Unión.

De igual forma abordó el complicado ambiente con el que tuvo que lidiar en ambos partidos, siendo blanco de las criticas de la hinchada azul. “Super especial el partido, le tengo mucho cariño a la Universidad de Chile, tengo muchos amigos, no hay para nada un rencor ni nada, creo que tenemos que incentivar al respeto, para que no pase lo que pasó al principio del partido. Si respondemos nosotros los jugadores cuando somos agredidos a veces generamos más y hay que volver a respetarse en entre todos, hay que volver a respetarse para que el fútbol chileno siga creciendo”, declaró, abordando también la estampida que provocaron simpatizantes azules antes del duelo.

Finalmente habló de sus perspectivas para el próximo año y la continuación de su carrera profesional. “Yo nunca me he puesto en la cabeza otra cosa que no sea seguir trabajando y seguir jugando. Me preparo física y mentalmente y la verdad es que lo disfruto mucho...Disfruto jugar en un estadio con mucha gente es maravilloso”, concluyó.