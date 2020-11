Miguel Ponce: “Si hoy día no estamos comprometidos, no sé cuando”

Deportes La Serena espera superar el mal momento que ahora los tiene en la zona de de descenso. Miguel Ponce, técnico de los papayeros, tomó la palabra para referirse a la meta con la que tendrán que enfrentar la segunda rueda del partido: mantener la categoría.

“Sabemos que es una situación difícil, pero si uno piensa que es un nuevo torneo y empiezas desde cero. Podemos hacer algo”, indicó este viernes en conferencia de prensa.

“Tenemos la responsabilidad de ganar, especialmente de local. Mientras dependa de nosotros es un gran alivio”, agregó.

Para lograrlo el enfoque de los trabajos se han enfocado en reforzar tanto la zona defensiva, como en el ataque. “Estamos trabajando para ser más ofensivos. A la vez tenemos que estar bien resguardados para que en la contra no llegue peligro”.

A su vez descartó por el momento el trabajo con psicólogos deportivos para levantar el ánimo del plantel. “He tenido reuniones y me voy a guardar un rato ese trabajo. La motivación, si hoy día no estamos comprometidos, no sé cuando”, señaló.

Nuevos refuerzos

En la ocasión también se presentaron dos de los nuevos integrantes del plantel granate. El defensor argentino Facundo Agüero y su compatriota, el volante Gerónimo Poblete, llegan con la ilusión de aportar en la meta de no caer a la Primera B. Ambos llegan con un contrato por un año.

Poblete indicó que para quedarse en la Primera División “Hay que sacar buenos resultados, ganar muchos partidos. Confiamos mucho en que lo podemos lograr”. Y agregó: Creo que se va a formar un buen grupo para sacar esta situación adelante, con trabajo".

A su vez, Agüero destacó el trabajo con Humberto Suazo y Jaime Valdés. “Compartir plantel con Chupete y Pajarito es muy importante sabiendo lo que son para el fútbol chileno”.