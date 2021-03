Morón: “Lo de Falcón es algo que no puede volver a pasar”

El “tributo” que Maximiliano Falcón a Candonga Carreño aún pena en el estadio Monumental. Es que la salida de madre del uruguayo le puede costar hasta cinco fechas de suspensión y eso le significaría perderse el Superclásico de este semestre.

Sin embargo, lo que más preocupa al gerente deportivo de Blanco y Negro -Daniel Morón- es que esta situación no vuelva a repetirse y para ello, hablará con el joven defensa durante esta tarde. “Dentro de la cancha era un tipo terrible, protestaba todo, por lo que no soy quien para decirle algo a alguien”, aseguró el ex portero en radio Cooperativa. No obstante, su cargo lo obliga a tomar medidas y anunció que “quizás hoy o mañana conversaré con él, porque es algo que no puede volver a pasar. Ya habíamos perdido el partido y no había para qué seguir perdiendo cosas. Hay momentos que son para morderse la lengua, ponerse las manos dentro del pantalón y así no hacer más daño”.

Eso sí, el campeón de la Copa Libertadores 1991 aseveró que van a ir al Tribunal a representar a Falcón, pero “no defenderemos lo indefendible”. Además, detalló que esto no apurara las negociaciones que tienen para contratar un nuevo zaguero para el club.

“Quiero aclarar que dentro de la cancha se pueden decir muchas cosas, pero hay códigos y uno de ellos es la familia, por lo que sería incapaz de mencionar una situación tan delicada”. Valber Huerta, defensa de Católica.

Distintas versiones.

Desde ayer en redes sociales y esta mañana en Macul, se dijo que Falcón reaccionó -la segunda vez- contra Valber Huerta por que el jugador cruzado le habría gritado algo que involucraba a su hijo recién nacido (Domingo).

Y si bien las cámaras de TNT Sports muestran que el defensor algo le gritó, mientras Maximiliano iba hacia camarines, en los cruzados niegan que se haya involucrado a la familia del oriental en la reyerta. De hecho, el propio Huerta en sus redes sociales descartó el hecho.

“Respecto a la situación que se vivió al final del partido, quiero aclarar que dentro de la cancha se pueden decir muchas cosas, pero hay códigos y uno de ellos es la familia, por lo que sería incapaz de mencionar una situación tan delicada, ya que viví lo mismo con mis hijas”, escribió en Instagram.

Y dejó entrever que lo había dialogado con el propio Peluca. “Todo está conversado y aclarado con quien corresponde. Por lo que cualquier noticia o información que se siga divulgando está totalmente fuera de contexto”, concluyó.